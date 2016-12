FRAIS LÉGAUX—SICOM: Plus de Rs 1,8 M à Satyajit Boolell

En réponse à une question parlementaire de Raffick Soreefan à l’Assemblée nationale hier, Roshi Bhadain a indiqué que la SICOM a payé la somme de Rs 1 875 000 à Satyajit Boolell. Cela représente ses frais comme conseil légal de la compagnie entre 2005 et 2012 alors qu’il était au Parquet.

Le député du Mouvement Patriotique, Raffick Soreefan, voulait savoir si Satyajit Boolell, l’actuel Directeur des Poursuites publiques, avait agi comme conseil légal de la SICOM entre 2005 et 2012, ainsi que la somme payée pour ses frais.

Dans sa réponse du 15 novembre, Roshi Bhadain avait confirmé l’engagement de Satyajit Boolell comme conseil légal de la SICOM pour cette période. Toutefois, il n’avait pu révéler le montant des honoraires car la SICOM avait évoqué des informations sensibles relatives au Data Protection Act. Un avis légal était recherché à ce sujet.

Hier, Raffick Soreefan est revenu à la charge sur cette question. Roshi Bhadain a alors indiqué qu’une somme de Rs 1 875 000 avait été payée à ce dernier. Les autres avocats du Parquet engagés par la SICOM pour la même période étaient en l’occurrence Mehdi Manrakhan, Moteelall Lallah et Feroza Moolna. Ils ont perçu respectivement Rs 575 000, Rs 494 500 et Rs 553 000.