FRAIS SC/HSC - REMBOURSEMENT : Les recteurs contestent la nouvelle « undertaking form »

Le ministère de l’Éducation a décidé d’étendre la date de remboursement des frais d’examens de SC/HSC au 30 décembre prochain. Les parents concernés devront signer une reconnaissance de dette (undertaking form). Or, un précédent formulaire, stipulant que le 31 octobre est la date limite pour le paiement des examens, a déjà été signé par beaucoup de parents. Pour le syndicat des recteurs, il s’agit d’une nouvelle procédure qui « met la pression sur l’administration des collèges et harcèle les parents ».

L’Union of Rectors and Deputy Rectors of State Secondary Schools a écrit au ministère de l’Éducation ce matin, pour protester contre la nouvelle « undertaking form » à faire signer aux parents. Son président, Soondress Sawmynaden, déclare que c’est une nouvelle tâche « herculéenne » que le ministère vient ajouter à la responsabilité des recteurs, après toutes les difficultés de ces dernières semaines concernant les 90 % de présence pour les candidats de SC/HSC. « Déjà, il a été très difficile de convaincre les parents de venir signer le premier undertaking form avec le 31 octobre comme date butoir. Certains se sont même montrés amers et très durs envers l’administration des collèges. Comment allons-nous maintenant leur demander de venir signer un nouveau formulaire ? » s’interroge-t-il.

Soondress Sawmynaden fait également ressortir que le ministère n’a donné aucune précision sur la date limite pour faire signer ce document par les parents concernés. De même, le président de l’Union des recteurs considère que le formulaire « ne comporte aucun terme ni cadre lui donnant une valeur légale ». Il dénonce ainsi les agissements des techniciens du ministère qui ne font « qu’attiser la colère de parents déjà frustrés ». Il est d’avis que le ministère aurait dû bien réfléchir sur les termes légaux et se demande si les techniciens n’ont pas mis la charrue devant les bœufs. Ces nouvelles procédures, déplore Soondress Sawmynaden, ne font que mettre la « pression sur l’administration des collèges et harcèle les parents ».

Par ailleurs, le syndicat des recteurs attend également une communication officielle du ministère concernant la non-disqualification des candidats avec moins de 90 % de présence pour une bourse d’État. « It is expected that such decision will be officially communicated to Head of Schools so that they can reassure parents that the decision of the Honourable Minister is not legally against the provision of Article 24 (3) (b)(e) of Education Regulations 1957 which provides a tool for controlling absenteeism among Form VI students who compete for the State of Mauritius Scholarships », précisent les recteurs.

Le syndicat réitère ainsi sa demande auprès du ministère pour que la mesure des 90 % de présence ne soit pas appliquée pour « des raisons humanitaires à la fois envers les parents et le personnel des collèges ».