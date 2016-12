FRANCO QUIRIN, RESPONSABLE DU DOSSIER SPORT AU MMM: « Cette loi ne va pas changer en profondeur le droit des athlètes »

Son intervention s'axant autour de l'amendement à la Sports Act aura attiré l'attention dans l'hémicycle, mercredi dernier. Franco Quirin était attendu au tournant sur cette question et visiblement le député de la circonscription N°20 a fait ses « home works », contrairement à la grosse majorité de ceux qui sont intervenus lors des débats. En effet, d'entrée de jeu, le député mauve à déclarer que si une nouvelle loi est présentée à la Chambre trois ans seulement après celle de 2013, c'est que cette dernière ne répondait pas aux attentes du mouvement sportif et des sportifs en général.

Franco Quirin a rappelé au passage que la loi de 2013 avait été présentée en raison de la pression exercée par le Comité international olympique (CIO), qui était accompagnée de deux feuilles de route. Lesquelles avaient été l'objet de bien de controverses sur le plan national et international. « Le CIO avait apporté son lot de commentaires acides au texte de loi, qui n'était pas en conformité avec les règles du sport internationales et la Charte olympique », a indiqué le député dans son intervention, qui a rappelé par la suite l'époque où l'étatisation du sport était le maître mot s'agissant des lois.

Centraliser le sport

« Cette nouvelle loi va-t-elle redonner au sport mauricien la possibilité d'évoluer dans une situation plus autonome, plus démocratique et surtout dans le respect des règles qui gouvernent le sport mondial ? », a questionné le député. Avant de répondre à cette question, il a exprimé son appréciation sur le fait que les amendements proposés ne font plus de la place au « Certifcate de Recognition ». Il y avait, dit-il, l'unanimité pour dire que cette démarche visait à centraliser le sport mauricien. Le député mauve a même cité l'opinion émise par le CIO, à travers Jérôme Poivey, Head of Institution and Good Governance, qui considérait en 2013 cette clause comme un droit de véto du ministre sur les fédérations.

« S'il est vrai de dire que cette démarche va dans la bonne direction, il faudrait toutefois que le ministère s'assure que les conditions, telles qu'elles sont mentionnées dans la section 10 — qui définit les conditions attachées pour qu'une fédération nationale puisse bénéficier de l'aide, surtout financière du ministère — soient scrupuleusement respectées », a affirmé le Franco Quirin. Et d'ajouter : « Ceci afin d'éviter que des clubs ou fédérations fictifs ne perturbent le bon fonctionnement du sport mauricien. D'ailleurs, certaines disciplines sont déjà victimes de ces clubs fictifs avec des dégâts importants, voire même irréversibles, au niveau des résultats et de la performance des athlètes ».

D'abord, selon le député, il est à constater qu'à la section 3, qui définit le « Status of Athletes », aucune différence n'est faite entre un athlète amateur, de haut niveau ou professionnel. Le ministre, poursuit-il, a mis tout le monde sur un pied d'égalité, alors que nous savons tous que le sport amateur, haut niveau ou professionnel, ne se pratique pas dans les mêmes conditions. « Tout comme les implications financières ne sont pas les mêmes ».

Abordant la création du statut des athlètes dans la nouvelle loi, le député mauve souligne que cette question était « long overdue ». Mais le député a fortement déploré que les amendements de Yogida Sawmynaden ne font qu'effleurer la question, sans entrer en profondeur. « La loi ne changera pas en profondeur le droit des athlètes. S'il faut légiférer en ce qui concerne les statuts des athlètes, il faut surtout légiférer pour mieux protéger les athlètes de haut niveau et les professionnels, afin qu'ils ne soient plus victimes d'une politique de parti pris ou de deux poids deux mesures, qu'ils ne soient pas pris au piège du dopage et les protéger afin que leur reconversion dans le monde du travail soit assurée », a expliqué le député.

Aucune considération pour l'après-carrière

Ce dernier a déploré que le ministre n'a pas pris en considération l'après-carrière des athlètes dans la rédaction du nouveau texte de loi. « Pourtant, les sportifs de haut niveau ont besoin de nouvelles structures pour améliorer et renfoncer leur formation et leur reconversion. À plusieurs reprises dans cette assemblée le ministre a indiqué son intention de revoir le Trust Fund for Excellence in Sports et aussi sa décision de venir avec un Center for Excellence in Sports », a renchéri le député.

Pour Franco Quirin, « le ministre de la Jeunesse et des Sports a failli dans sa tache » à apporter une loi qui permettra aux fédérations d'évoluer dans un environnement sain et démocratique. Pour le député, deux sections viennent, au contraire, prouver que le ministre de Sports va dans le sens de la mainmise sur la vie des fédérations. Il a cité les sections 9 (2) (d) et 9 (9) (c), où, pour lui, le ministre se donne le droit intervenir dans les affaires des fédérations. En effet, le ministre a désormais le pouvoir de convoquer l'Assemblée générale d'une fédération. D'autre part, un officier supérieur du ministère des Sports peut dissoudre un comité directeur s'il n'est pas satisfait du travail d'une fédération.

Le CIO contacté ?

Le député mauve a rappelé qu'en 2012 le CIO avait critiqué cette clause de la loi dans le sillage de ce qui s'était passé au sein des fédérations de tennis et natation. Citant l'Article 5 de la Charte Olympique, il a étayé l'argument qu'avec ces deux sections de la nouvelle loi, l'autonomie des fédérations n'est plus respectée. « Je dirais que le ministre a décidé de prendre de la main gauche ce qu'il a donné de la main droite. Puisque le ministre s'arroge aussi le droit de convoquer l'assemblée générale d'une fédération. Dans aucune loi sur le sport, et cela en plus de 30 ans, n'a-t-on vu un ministre se donner le droit de convoquer l'Assemblée générale d'une fédération », a observé le député, soulignant qu'à aucun moment la Charte Olympique n'autorise une telle démarche. Franco Quirin se demande si le CIO a été contacté lors de la rédaction de cette loi. Le député pointe même un doigt accusateur contre le Comité Olympique Mauricien, dont le silence est intrigant.

« Le libellé de cette sous-section 9 (9) (c) est encore plus contradictoire et va à l'encontre de tout principe démocratique et d'autonomie d'un mouvement sportif. Ce libellé donne le droit à un Supervising Officer du ministère des Sports de dissoudre, purement et simplement, le comité directeur d'une fédération en cas de conflit interne », a ajouté le député.

Pour Franco Quirin, le ministre a « add insult to injury » et a cité les écrits de Cornel Marculescu de la Fédération Internationale de Natation, le 2 novembre 2011, au plus fort du conflit entre l'ancien ministre des Sports et la Fédération mauricienne Natation. En effet, l'executive Director de la FINA avait écrit ceci : « The decision of the Ministry is an obvious interference into the Internal operations of the Mauritius Swimming Federation ».

Concernant la proposition pour la mise en place d'un National Council of Sports In Schools and Universities, le député a considéré que cette nouvelle agence du MJS vise à prendre toute l'indépendance de la MSSSA. Il a relevé l'absence de considération envers le rôle de la femme mauricienne au sein du sport et déploré que la loi n'a pas corrigé cette erreur pour offrir plus de place à la gent féminine.