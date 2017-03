FRAUDE ALLÉGUÉE : La MHC essuie un second revers en Cour suprême

Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck, qui avait dénoncé une fraude de Rs 700 M au sein de la Mauritius Housing Company (MHC), a obtenu gain de cause une seconde fois en Cour suprême. Ce dernier, qui avait obtenu un ordre d'injonction intérimaire interdisant l'institution d'un comité disciplinaire à son encontre le 15 février dernier, avait saisi une nouvelle fois la Cour suprême du fait qu'il devait être convoqué une nouvelle fois hier à un comité disciplinaire. La juge des référés, Aruna Devi Narain, a remis l'ordre d'injonction intérimaire en vigueur, interdisant la tenue d'un comité disciplinaire jusqu'à la convocation des parties en cour, le 14 mars.

Le 15 février, la juge Rita Teelock, siégeant en référé, avait émis un ordre d’injonction intérimaire décrétant la suspension du comité disciplinaire à l’encontre de Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck, celui derrière les allégations de fraude à la MHC, où il occupe le poste de Head Corporate Planning and Development depuis le 30 octobre 2013. Toutefois, lors d'une précédente séance, l’avoué de la MHC, Me Jaykar Gujadhur, SC, avait pris l’engagement que les personnes citées dans les allégations de fraude ne siégeront pas sur le comité disciplinaire. La juge Rita Teelock avait de ce fait levé l’ordre intérimaire qui pesait sur la MHC. Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck ne devait toutefois pas baisser les bras. Son homme de loi, Me Neelkanth Dulloo, avait indiqué qu’il contestera la légalité de ce comité disciplinaire en s’appuyant sur l’article 49 de la Prevention of Corruption Act.

Le Dr Ranjivsingh Boolauck devait être convoqué à un comité disciplinaire une nouvelle fois ce 9 mars. Mais le même jour, la juge Aruna Narain a émis un nouvel ordre d'injonction intérimaire, interdisant la tenue de ce comité disciplinaire. Cet ordre restera en vigueur jusqu'au 14 mars, date à laquelle les parties ont été convoquées en cour.

Ranjivsingh Boolauck avait comme responsabilités notamment d’agir comme Anti-Money Laundering Reporting Officer au sein de la MHC. Il explique ainsi qu'en parcourant les dossiers de la MHC, il avait détecté de « sérieuses irrégularités », qu’il avait par la suite référé à l’ICAC pour enquête. Il soutient qu’après avoir mené une enquête interne, il avait découvert « plusieurs cas de fraudes et de corruption au sein de la MHC », ciblant de hauts cadres de l’institution. Or, soutient-il, depuis ses révélations, des cadres au sein de l’institution avaient commencé à se montrer hostiles envers lui et avaient eu recours à des menaces verbales et des intimidations pour qu’il mette un terme à ses enquêtes.

Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck déplore également que certains cadres de l’institution aient aboli le système de contrôle interne, ajoutant que cette absence de contrôle interne « était délibérée » en vue de « favoriser les fraudes ». Ranjivsingh Boolauck avait écrit au Premier ministre et aux autorités concernées en janvier pour dénoncer ces cas de corruption. Le Dr Ranjivsingh Boolauck est représenté par Me Neelkanth Dulloo et Me Kaviraj Bokhoree, avoué.