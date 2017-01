FRAUDE ET CORRUPTION : Descente de l’ICAC à la Mauritius Housing Co

Cette enquête fait suite à des dénonciations en règle d’un ancien responsable des vérifications des comptes de cette société d’État

Une escouade de limiers de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a débarqué ce matin dans les locaux de la Mauritius Housing Company Ltd en vue de procéder à la saisie de dossiers dans le cas d’une enquête relevant des dispositions du Prevention of Corruption Act. Les informations disponibles sont que l’ICAC a pris la décision de passer à l’offensive après avoir pris connaissance d’une série de dénonciations. Avec l’opération de ce matin, la prochaine étape sera l’audition des responsables de ces dossiers à la MHC avant de confirmer toute infraction sous le PoCA.

Les dénonciations ont été formulées par un ancien haut cadre de la MHC engagé dans la vérification des comptes. Pas moins d’une vingtaine d’irrégularités, notamment en ce qui concerne le non-respect des conditions et des normes lors de l’octroi de prêts-logement et lors des exercices de Procurement, sont citées. L’examen des dossiers réquisitionnés par l’ICAC devra établir s’il y a eu maldonnes et identifier les responsables.

Affaire à suivre car dans la matinée, des représentants de l’ICAC étaient encore dans les locaux de la Mauritius Housing Company. L’ancien Chairman du conseil d’administration de la MHC était Mamade Khodabaccus, secrétaire général du PMSD, qui a claqué la porte au gouvernement de l’Alliance Lepep.