FRAUDE SUR DES GUICHETS AUTOMATIQUES : Amendes de Rs 40 000 à Rs 220 000 pour les ressortissants chinois

Les quatre ressortissants chinois – à savoir Zhang Guiping (47 ans), Hu Yiao Mao (42 ans), Liu Ruichun et Liu Xiao Yong –, arrêtés le 28 juillet 2015 pour avoir placé des « skimming devices » et des « spy cameras » dans des guichets automatiques de la MCB pour dérober les données informatiques de cartes bancaires, ont comparu en Cour intermédiaire hier pour prendre connaissance de leur sentence. Le magistrat leur a infligé une amende de Rs 20 000 sous chaque accusations retenues contre eux. Le « cerveau » de ces transactions illicites a écopé de Rs 220 000 d'amende car ayant été poursuivi sous 11 chefs d'accusations.

Les quatre chinois bénéficient d'un délai de 9 jours pour s'acquitter des amendes qui leur ont été imposées, et ce n'est qu'après qu'ils pourront regagner leur pays, a indiqué le magistrat Vijay Appadoo après avoir prononcé la sentence. Ces quatre chinois avaient été arrêtés le 28 juillet 2015 grâce aux enregistrements d’images prises par les caméras de surveillance installées dans les guichets automatiques, notamment ceux de la rue Royale, à Port-Louis, au rez-de-chaussée du QG de la MCB.

Les enregistrements des caméras de surveillance de la MCB avaient révélé que les chinois étaient arrivés dans la matinée du 22 juillet à la MCB en vue d'installer leurs « skimming devices » (appareils de détection frauduleuse de données) sur les deux ATM. Leur objectif était de copier les données informatiques des cartes bancaires de tous les clients de la MCB venant faire des transactions. Ils avaient également placé une caméra espion sur l’écran en vue de filmer les clients saisissant leurs codes pour les transactions. Ils étaient revenus sur les lieux dans l'après-midi le même jour alors qu’un préposé de la MCB avait déjà découvert le pot aux roses et avait retiré le « card reader » en question. Les données copiées sur les bandes magnétiques devaient servir à fabriquer de fausses cartes bancaires. Quelque 1 500 cartes ont ainsi été stoppées du 23 au 24 juillet 2015 par mesure de précaution. Une fouille effectuée au domicile des Chinois, à Port-Louis, avait permis la saisie de fausses cartes bancaires, d'appareils de détection frauduleuse de données et d'un ordinateur portable.

Les accusés avaient plaidé coupables en Cour intermédiaire. Ainsi, le magistrat devait leur infliger une amende de Rs 20 000 à chacun sous chaque charge retenue contre eux. L'accusé Zhang Guiping, qui avait installé le matériel frauduleux sur des guichets automatiques à Port-Louis et Grand-Baie, répondait de 11 chefs d'accusations. Il a ainsi écopé de Rs 220 000. Hu Yiao Mao a écopé de Rs 40 000 contre Rs 80 000 pour Liu Xiao Yong et Liu Ruichun.