FRONT COMMUN DU TRANSPORT : Un débat national télévisé sur le métro express réclamé

Un front commun « anti-métro » – regroupant les syndicats du transport, l’ACIM et des Ong – a été lancé pour réclamer plus de transparence dans ce projet. Une série d’activités est prévue pour sensibiliser la population sur ce dossier. Le front commun invite le ministre des Infrastructures publiques et du Transport à un débat national sur la MBC pour mieux éclairer la population.

Selon Jayen Chellum, porte-parole de la plateforme, le but de ce regroupement est de faire la lumière autour du projet de métro express. « Nous avons demandé une rencontre avec la présidente de la République pour qu’elle intervienne sur ce dossier, notamment en ce qui concerne les procédures. Tout a été fait en vitesse et nous voulons savoir si les procédures de base ont été respectées. »

Le front regrette également qu’il n’y ait pas eu de consultation et de comparaison avant d’opter pour ce moyen de transport. D’où la nécessité, insiste-t-il, que le ministre des Infrastructures publiques et du Transport vienne de l’avant avec des explications. « Nous réclamons un débat national télévisé sur le sujet. Les autorités ont le devoir de venir répondre aux interrogations de la population. » Dans la foulée, Jayen Chellum dénonce « la propagande de la MBC pour le métro express ».