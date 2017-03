FRONT LIBÉRATION NATIONAL : Il faut que le 12 mars soit une journée de miséricorde

Le Front Libération national a tenu une conférence de presse la semaine dernière au centre social Marie Reine de la Paix, à Port-Louis, sur différents thèmes. « Je demande qu’une rencontre soit organisée au plus vite avec le parti de Roshi Bhadain. Nous voudrions à travers un face-à-face lui poser une série de questions afin d’avoir des éclaircissements sur toutes les déclarations qu’il a tenues », soutient le leader du FLN, Ismaël Nazir.

Pour le FLN, le parlement devrait compter 70 députés et non 69. « Le Premier ministre a volé les votes urbains. Cela fait un mois qu’il est au pouvoir et il n’a rien fait. Le respect se mérite », explique Amika Bhujun, président du FLN. Pour les membres du FLN, c’est une injustice qui se doit d’être corrigée.

Amika Bhujun et Ismaël Nazir ont également parlé des problèmes de pauvreté qui touchent une bonne partie de la population mauricienne : « Avec l’année de la miséricorde, je pense qu’il est important que l’on consacre une journée pour la miséricorde où tous les Mauriciens marcheraient ensemble afin d’aller sur le terrain et aider les plus démunis. Nous sommes en 2017 et il n’est plus possible de voir des mères de famille avec un salaire de Rs 5 000. C’est un drame humain. Il faudrait que les directeurs d’entreprises descendent sur le terrain et qu’ils constatent la misère qui existe ici ».

Pour le FLN, le mois de mars devrait être un mois généreux lors duquel les pauvres bénéficieraient d’une aide.