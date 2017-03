FRUITS ET LÉGUMES - VENTE À L’ENCAN : Mahen Seeruttun, « Les conditions d'opération sont archaïques et dépassées »

Le ministre de l'Agro-industrie, accompagné de quelques officiers de son ministère, a visité très tôt ce matin le lieu où se pratique la vente en gros de fruits et légumes, près de la chapelle St-Antoine, à Port-Louis.

Après avoir discuté avec quelques planteurs et maraîchers travaillant dans ce coin perdu de la capitale, aux abords de la chapelle St-Antoine, Mahen Seeruttun a constaté que les conditions dans lesquelles ceux-ci opèrent sont « archaïques et dépassées ». Celui note : « Il y a des problèmes de sécurité, d’infrastructures et d'hygiène. L’environnement même n’est pas propice à la vente de fruits et légumes, et ne répond pas aux exigences du jour. »

Pour répondre à ces manquements, le ministère de l'Agro-industrie travaille sur un projet de National Wholesale Market, où la vente en gros de fruits et légumes pourra se dérouler dans de meilleures conditions. « Nous parlons de moderniser le pays, nous parlons du métro express comme étant un des plus grands projets entrepris par le gouvernement. Ici aussi se déroule un autre aspect de notre vie de tous les jours. Nous voulons ainsi proposer une infrastructure plus moderne au bénéfice de tous, planteurs, intermédiaires et consommateurs, et qui répond aux exigences du jour », a-t-il fait ressortir.

C'est à Belle-Rive que ce projet de National Wholesale Market sera concrétisé, au coût de Rs 350 M. La pose de la première pierre aura lieu très prochainement. Le ministre dit avoir proposé la maquette aux parties concernées. « Il y a eu des suggestions et, maintenant, nous allons apporter un projet qui répondra à toutes les exigences actuelles », a ajouté Mahen Seeruttun.

Interrogé par Le Mauricien quant à l'accès au site de Belle-Rive, vu son éloignement de certaines régions, Mahen Seeruttun avance qu'aujourd'hui, les nouvelles routes, du Nord au centre, ou venant du Sud ou de l’Ouest, sont « within 30 minutes reach ». Il développe : « L’accès n’est donc pas un problème, comme c'était le cas il y a 50 ans. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons identifié un site central, qui permettra à tous de l'atteindre facilement. » De plus, a souligné le ministre, l’infrastructure sera bâtie de sorte à faciliter au mieux l’entrée et la sortie sur le site.

Toutefois, des antennes de ce National Wholesale Market ne seront pas mises en place dans d'autres régions de l'île. « Maurice est un petit pays et, comme le disent des planteurs, les légumes abondent mais on ne voit pas les marchands (…) Si nous installons des antennes partout, cela deviendra encore plus difficile pour les planteurs d'écouler leurs produits. Les légumes seront jetés si les marchands ne viennent pas. C’est ça le gros problème si nous implantons ce projet dans différents points. Par contre, quand c’est fait en un seul endroit, il y a un meilleur choix en termes de produits », a-t-il fait ressortir.

Selon le ministre, Maurice compte au moins 8 000 planteurs de légumes. « Nous avons comme projet d'améliorer et d'augmenter le volume de la production locale afin de réduire notre dépendance aux importations de fruits et légumes », a-t-il relevé, avant de rappeler le plan stratégique pour le développement agricole lancé en 2015. Celui-ci est constitué d'une série de mesures, à l'exemple du problème des terres abandonnées qui seront remises en production. D'autres projets concernent les semences, les pratiques culturales ainsi que la production organique. « La sécurité alimentaire est une de nos priorités. Raison pour laquelle celui qui dit production dit aussi infrastructures modernes pour la vente à l'encan des fruits et légumes, que nous devons mettre en place », a laissé entendre Mahen Seeruttun.