FRUITS LOCAUX EN VOIE DE DISPARITION : Des vergers-témoins pour transmettre des saveurs qui se perdent à la "junk food generation"

Éric Mangar, agronome et animateur du Mouvement pour l'Autosuffisance Alimentaire (MAA), lance l'idée de l'aménagement à travers l'île de vergers-témoins où des fruits en voie de disparition – et qui poussaient, autrefois, à l'état sauvage dans les arrière-cours et autres bosquets – seraient cultivés. Selon lui, outre d'assurer la préservation de notre bio-diversité frutière, de tels vergers-témoins permettraient de transmettre à la jeune génération tout un patrimoine gustatif menacé de disparition.

Jambelon, jacque, carambole, bilimbi, jamrosat, jamalac, cœur de bœuf, corrosol, bibasse, fruit de cythère, pomme jacquot, jujube, rousaille, tamarin: autant de fruits locaux qui se font de plus en plus rares à la faveur de l'urbanisation rapide de l'île. Si bien qu'il n'est pas rare, de nos jours, de constater que des enfants et même de jeunes adultes ne sont guère au courant de l'existence de tant de fruits qui poussaient encore presque à l'état sauvage, il y a de cela une génération seulement.

Outre l'utilité du maintien de la bio-diversité, Eric Mangar pense qu'un tel projet relève aussi de l'impératif de la transmission de saveurs qui se perdent auprès de la "junk food generation." L'agronome estime qu'un cela ne devrait pas nécessiter de vastes étendues de terres. Selon lui, il pourrait être mis en chantier par le ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire ou, éventuellement, par les collectivités locales.

Il s'agirait d'aménager aux quatre coins de l'île des vergers-témoins où ces fruits en voie de disparition mentionnés seraient cultivés. À l'heure des récoltes, ces vergers-témoins pourraient éventuellement accueillir des élèves d'institutions scolaires qui auraient, alors, l'occasion de constater de visu et de goûter à ces fruits d'autrefois.

Dans son plan quinquennal 2015/2019, le ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire aborde la question de ces espèces de fruits locaux sous-utilisés. Au niveau du ministère, il est surtout question de favoriser la culture d'arbres fruitiers en voie de disparition dans le cadre du projet global de reboisement de l'île. Au ministère, l'on souligne que la culture de nombre de ces arbres est susceptible d'aider, à la longue, à diminuer l'érosion du sol et à contribuer au crédit carbon.

Sans compter que cela pourrait aussi, sans doute, fournir aux chauves-souris de quoi se nourrir en pleine nature dans un habitat idéal, loin des zones habitées.