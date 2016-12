FRUITS LOCAUX - FOOD AND AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE : Récolte exceptionnelle de letchis cette année

Pour 2016, contrairement aux années précédentes, les Mauriciens ont pu davantage savourer les letchis grâce à une récolte exceptionnelle, estimée à environ 6 000 tonnes par la Food and Agricultural Research Institute (FAREI). Merci aux bonnes conditions climatiques qui ont prévalu dans notre région. Pour des raisons encore inconnues, les chauves-souris semblent avoir causé peu de dégâts aux vergers et les planteurs ne s’en plaignent pas.

Selon la FAREI, environ 350 planteurs cultivent actuellement les letchis sur une superficie de 423 hectares à travers le pays, sur une base commerciale. D’un autre côté, indique cette organisation gouvernementale, le nombre d’arbres de letchis dans les arrière-cours a diminué de presque 50% durant les dix dernières années, passant de 40 000 à 24 000 actuellement. En effet, de nombreuses personnes abattent les arbres à letchis et manguiers, qui prennent beaucoup de place, pour construire de nouvelles maisons ou agrandir celles qui existent déjà. Le développement routier également est responsable de l’abattage des arbres fruitiers.

La scientifique Nirmala Ramburn, de la FAREI, explique que la culture de letchis est passée d’une activité d’arrière-cour à un système de production organisé dans les vergers. Une activité lucrative soutenue par un marché d’exportation en expansion. « Cette activité est associée à la sensibilisation continue de nouveaux venus dans le secteur sur l’importance notamment de la fertilisation et de l’irrigation, qui sont essentielles à la récolte régulière des arbres à letchis », fait-elle ressortir, rappelant cette « fausse idée que ces arbres ne portent leurs fruits que tous les deux ans ».

Nirmala Ramburn indique que le commerce de letchis ne dépend que d’une seule variété, le Tai So, introduite en 1860 par des immigrants chinois venant de la province de Guang Dong. « Cette variété s’est très bien adaptée aux conditions climatiques locales. De plus, elle porte ses fruits très tôt dans le nord et l’ouest du pays, et possède de bonnes caractéristiques sensorielles. » À Maurice, les premiers exportateurs de letchis ont su exploiter brillamment ces traits et, aujourd’hui, cette industrie est bien établie autour de la variété Tai So.

Malgré tout, la FAREI a étudié d’autres variétés de letchis durant les années passées. Les travaux se sont portés sur une douzaine de variétés venant de Chine, d’Australie et d’Israël, qui ont pour noms : « Bengal », « Yook Ho Pow », « Fay Si Shu », « Gee Kee », « Huai Zhi », « Hei Ye », « Heong Lai », « B3 », « Seedless », « Casino » et « Jensen ». Selon la scientifique, c’est la variété « Yook Ho Pow » qui a donné les meilleurs résultats. De ce fait, la FAREI recommande sa culture aux côtés de la variété « Tai So » dans les vergers. « Nous recommandons aux planteurs d’inclure cette nouvelle variété à hauteur de 10% dans leurs vergers », déclare Nirmala Ramburn. Cependant, le « Yook Ho Pow » a une faiblesse, celle d’être mûre avant même l’acquisition de sa couleur rouge complète. Mais, fait-elle ressortir, cette faiblesse peut être surmontée une fois que les consommateurs deviennent conscients de ses qualités intrinsèques.