FSC—HARVESH SEEGOLAM: « Éviter la déconnexion avec les réalités du marché »

Le directeur exécutif de la Financial Services Commission, Harvesh Seegolam a, dans son premier message publié dans la newsletter de la commission, signifié son intention de veiller à ce qu’il n’y ait pas de déconnexion avec les réalités du marché et les besoins de développement du centre financier international.

« J’ai déjà mis en place les rouages ​​pour faire en sorte que la Commission devienne une institution réglementaire hautement crédible, notamment en adoptant une réorganisation échelonnée dans le temps pour atteindre l’efficacité et l’efficience à tous les niveaux. Dans le même temps, tout en continuant à fonctionner comme un régulateur robuste, je veillerai à ce qu’il n’y ait pas de déconnexion avec les réalités du marché et les besoins de développement de notre IFC », souligne-t-il…

Le directeur exécutif a annoncé son intention de mettre l’accent dans trois principaux domaines, à savoir l’amélioration du processus d’application, d’autorisation et de supervision ; la diversification de l’offre de produits pour desservir une communauté d’investissement internationale hautement polyvalente, technologiquement avancée et sophistiquée et, finalement, l’insistance sur ce fait que les professionnels, à la fois à la FSC et dans tout le secteur, soient équipés des connaissances et de l’expertise nécessaires pour répondre à la vision définie pour la SFI de Maurice.

Harvesh Seegolam insiste sur l’importance de la collaboration avec toutes les parties prenantes, afin que la FSC devienne le principal facilitateur des transitions du centre financier mauricien dans sa prochaine phase de développement. À cet égard, plusieurs secteurs « en attente » ont été débloqués. Il a fait mention de nouvelle circulaire de la FSC publiée à la mi-juillet en ce qui concerne le Certificat des gestionnaires d’actifs et de fonds, suite à des consultations avec des professionnels de l’industrie. « Nous allons débloquer les problèmes liés aux licences mondiales en matière de services juridiques », dit-il.

Harvesh Seegolam a observé que la FSC restera attentive aux suggestions des parties prenantes. Il a annoncé la création de groupes de travail thématiques au niveau de la Commission, comprenant une combinaison d’opérateurs privés et publics.

Sur le plan international, la FSC jouera un rôle plus actif et visible, participera et conduira la recherche, la stratégie et le développement tout en assurant la bonne réputation du centre financier.

Il a finalement annoncé dans le cadre d’une série de conférences thématiques à venir, la Commission accueillera, en octobre de cette année, des experts de plus de 80 juridictions, y compris le G20, à un atelier pour réfléchir et aborder les questions de politique par rapport à l’industrie internationale des retraités privés, qui est sous-explorée par Maurice.