Huit infractions sous le Financial Services Act retenues contre la Belvedere Management Ltd avec des Assets Under Management de USD 16,5 milliards

L’Irlandais David Dawson Cosgrove, directeur de Belvedere Management, de Lancelot Global, de Four Elements, de Two Seasons et de RDL Management Ltd, rayé de la liste des Fit and Proper Person pour agir comme responsable de sociétés dans le Global business

Après 27 mois d’enquête dans ce qui est présenté dans la presse financière internationale comme un Unprecedented Ponzi Scheme, touchant des investisseurs en Afrique du Sud et en Europe, la Financial Services Commission (FSC) est passée à l’offensive. La Licence de la société Belvedere Management Ltd, ayant sous sa responsabilité des Assets Under Management de USD 16,5 milliards, a été révoquée formellement sous les dispositions du Financial Services Act. D’autre part, l’Irlandais David Dawson Cosgrove, présenté comme un des Belvedere Kingpins, a été rayé de la liste de Fit and Proper Person pour agir comme responsable de sociétés dans le Global business. Cette interdiction est d’une durée de cinq ans de même que celle prononcée contre Francess Henriette en tant que directrice de RDL Management Ltd. Ces sanctions, qui ont été rendues publiques, devaient être accueillies favorablement dans la presse internationale spécialisée qui suit les dessous de ces scandales financiers de manière systématique.

Que ce soit la Belvedere Management Ltd, l’Irlandais David Dawson Cosgrove ou encore Francess Henriette, tous sont liés à ce Ponzi Scheme avec des ramifications dans divers centres financiers internationaux et un préjudice qui devrait se monter à plusieurs milliards. Le Wall Street Journal, The Economist ou encore Offshore Alert maintiennent un Systematic Watching Briefs sur les activités et opérations de placements de ces partenaires et devraient rebondir sur les dernières décisions avalisées par le board de la FSC.

Pour justifier la révocation de la licence de Belvedere Management Ltd, qui était sous surveillance depuis le mois de mai 2014, la FSC a énuméré huit raisons principales :

– infraction à la clause 30 du Financial Services Act pour non-soumission des comptes audités au 31 décembre 2014,

– contravention au code de Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing en l’absence de tout système de contrôle interne et d’autres mesures pour combattre le blanchiment de fonds,

– absence de mesures appropriées sous la Customer Due Diligence lors des opérations et des transactions,

– infraction aux obligations de s’assurer des « Sources of Funds » des clients,

– failing to carry out the risk profiling of client companies,

– aucun On-going monitoring des Business activities des entités comme le prévoit la loi,

– aucune formation aux membres du personnel en matière de lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme,

– et « failure to comply » aux directives de la FSC car la composition du board n’était pas conforme aux dispositions du National Code of Corporate Governance.

La Charge sheet arrêtée contre David Dawson Cosgrove est encore plus grave car il était directeur de cinq sociétés impliquées d’une façon ou d’une autre dans le Ponzi Scheme, soit Belvedere Management Limited (BML) ; Lancelot Global PCC (LGP) ; Four Elements PCC (FEP) ; Two Seasons PCC (TSP) ; et RDL Management Ltd (RDL). Une trentaine de délits sous le Financial Services Act ont été retenus contre cet Irlandais. Quand ce scandale financier a éclaté l’année dernière, le Wall Street Journal soulignait que « funds established through companies controlled by Cosgrove and his SA business partner Jacobus Kellermann raised hundreds of millions of dollars from retirees and expatriates living in Asia, South America and the Middle East, usually via financial advisors who collected big commissions to steer clients into the funds ». De son côté, Offshore Alert note que « outside of working hours, Cosgrove spends most of his time at home in one of Mauritius’s luxury residential estates where foreigners are allowed to invest. His family lives in a similar estate in Paarl in the Western Cape ».

Un des findings de la FSC pour soutenir l’interdiction de cinq ans contre David Dawson Cosgrove est assez gravissime dans la mesure où il lui est reproché que « the number of related party transactions entered into and the terms thereof were not carried out at arm’s length but seemed to favour the borrowers to the detriment of the collective investment scheme. For instance, substantial amounts of money had been loaned out without any collateral, loans had been given interest free, failure by borrowers to repay the loans did not carry any penalty and repayment period for the loans had been repeatedly extended ». Aux termes du Financial Services Act, ces parties disposent d’un délai de 21 jours pour solliciter le Financial Services Review Panel pour faire appel contre ces sanctions dans des dossiers susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du Global Business Sector.