FSC—YOUNG TALENT COMPETITION: Les collèges St-Esprit et GMD Atchia primés

L’équipe Jack of All Trades 1 du collège St-Esprit, composée de Dylesh Adjodhya et Shravan Boodhram, a remporté le concours de rédaction de la Financial Services Commission (FSC). C’est sa deuxième consécration à ce concours, après avoir remporté le quiz l’année dernière. Pour sa part, le GMD Atchia State College s’est imposé pour le quiz. Lors de la remise des prix, le ministre des Services Financiers, Roshi Bhadain, a annoncé le début des formations au Financial Services Institute bientôt et a invité les jeunes à saisir les opportunités dans ce domaine. Il a également annoncé la restructuration de la FSC, afin que l’organisme devienne plus proactif.

« Sustaining the diversification of the Mauritius International Financial Centre ». C’est sur ce thème que les participants à la Young Talent Competition étaient appelés à travailler pour l’édition 2016. Ce concours, qui a débuté en 2011, a pour but de mieux faire connaître et comprendre le secteur des services financiers. Il permet également l’émergence de jeunes talents. Le quiz s’adresse aux élèves de Form IV et V, tandis que le concours de rédaction est réservé aux élèves de Lower VI.

Cette année, 280 équipes de 54 collèges ont participé à la Young Talent Competition. Des préliminaires se sont aussi tenus à Rodrigues avant la grande finale. Pour le concours de rédaction, les candidats devaient faire leur présentation devant le jury et répondre à ses questions. C’est ainsi que Dylesh Adjodhya et Shravan Boodhram du collège St-Esprit se sont imposés, après avoir remporté le quiz l’année dernière. Les jeunes hommes se disent très fiers de faire honneur à leur collège. Ils confient également avoir travaillé très dur, avec l’encadrement de leur enseignante de comptabilité, Mme Moteealoo.

Le deuxième prix dans cette catégorie est allé au collège France Boyer de la Giroday. Pour le quiz, le GMD Atchia SSS s’est montré le plus fort, devant le Sodnac SSS. Les gagnants pour des deux catégories remportent un chèque de Rs 20 000 chacun, tandis que les runners up empochent un chèque de Rs 10 000 chacun.

S’adressant aux jeunes à cette occasion, le ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, a rappelé l’importance de ce secteur pour l’économie mauricienne, tout en mettant l’accent sur les bonnes pratiques et les compétences nécessaires. « Avec les différentes mesures annoncées dans le budget, les services financiers vont prendre plus d’ampleur. Nous voulons que nos jeunes soient préparés à gravir cet échelon avec nous ».

Dans ce contexte, le Financial Services Institute débutera des formations dans un mois à l’intention des jeunes. Les détenteurs de HSC ou d’un diplôme universitaire auront ainsi l’occasion d’être formés par des professionnels du secteur. Les différents métiers de ce secteur seront abordés. Le ministre a aussi invité les jeunes à saisir les opportunités qui s’offrent à eux avec le nombre de grandes firmes internationales qui viennent s’implanter à Maurice pour les services financiers. Car non seulement les professionnels seront appelés à donner des cours, ils auront aussi pour tâche d’identifier les talents. L’institut agira comme facilitateur.

Roshi Bhadain a également annoncé la restructuration de la Financial Services Commission, afin de mieux faire son travail de régulateur. « Nous voulons que la FSC soit proactive et non pas réactive comme on l’a vu dans le passé ».