FUSION ANNONCÉE AVEC LA MRA: Manif du syndicat du Registrar General et de la FCSOU

Ils sont quelque 150 employés du Registrar General à être concernés. Lors du dernier budget, le ministre des Finances d’alors et actuel Premier ministre avait annoncé « sans justification » l’incorporation du département du Registrar General sous la MRA. Pour Narendranath Gopee, président de la Federation of Civil Services and Other Unions (FCSOU), une telle condition est « illégitime ». Il pointe du doigt la série d’advisers et de senior advisers dont un particulier, « qui a travaillé sous tous les gouvernements » et qui, selon lui, « avisent mal le Premier ministre et mènent le système vers la banqueroute ». Après plusieurs vaines tentatives d’une rencontre avec le Premier ministre à ce sujet, le syndicat des employés du Registrar et la FCSOU ont organisé à la mi-journée, aujourd’hui une manif devant le bâtiment du Registrar. Narendranath Gopee brandit la possibilité d’une grève de la faim « si gouvernement campe sur sa position ».

« Les conditions de service du personnel à la MRA sont lamentables. Ceux-ci souffrent beaucoup. Il faut savoir que quand le personnel subit un transfert, ils perdent plusieurs de leurs avantages, comme le “passage bebefit”, le “sick leave”… On intègre l’équivalent de la somme dans le nouveau salaire pour faire croire que c’est un plus gros salaire, mais c’est faux. Du reste, le personnel du Registrar General tombe sous la PSC en ce qui concerne la promotion, la discipline... Sous la MRA, il y a un board où siègent des nominés politiques qui remettent en cause l’indépendance des membres. À l’instar d’Air Mauritius, où il y avait des nominés politiques et où on avait pris en catimini la décision de licencier l’ex-CEO », devait expliquer Narendranath Gopee lors d’une conférence de presse hier à Port-Louis.

Il rappelle que l’annonce de cette nouvelle a été faite par Pravind Jugnauth lors du dernier budget sans qu’il ne précise les raisons de cette décision. Et qu’en 2004, il y a eu une tentative pareille, où la MRA avait voulu prendre sous sa tutelle le département du Registrar General. Mais à l’époque, selon le président de la FCSOU, « l’Acting Registrar General, qui est aujourd’hui Registrar General, y avait objecté farouchement car il attendait d’être promu ». Or, aujourd’hui, « le Registrar General lui-même est en faveur de cette intégration parce qu’il part à la retraite et, très probablement, il négocie un contrat avec la MRA », suppute Narendranath Gopee.

De 2004 à ce jour, poursuit ce dernier, le gouvernement « a investi énormément dans ce département » en termes d’infrastructures et d’informatisation et le Registrar est devenu « plus efficace ». La FCSOU regrette que la section de l’Attorney General, qui existait avant 2004, et qui se chargeait de recueillir toutes les dettes et arrérages, ait disparu. « Il n’y a de fait plus cette section pour ramasser les dettes qui dépassent aujourd’hui les millions. »

Il souligne que le Registrar General est aujourd’hui « un exemple à suivre » et qu’il représente « le succès », s’étant vu attribuer le Public Excellence Award, l’Infrastructure Award et l’Innovation Award. Pour la FCSOU, la décision d’incorporer le Registrar General à la MRA est donc « une condition illégitime allant à l’encontre des attentes légitimes » des employés. « Le gouvernement joue avec la carrière de ces employés. » Et de s’insurger contre les conseillers du Premier ministre, « ki pe asize pran kas piblik ek mal aviz Premie minis ». Il attribue la situation majoritairement à « un fonctionnaire qui a travaillé sous tous les gouvernements et qui conseille Pravind Jugnauth ».

Narendranath Gopee dit avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec le Premier ministre, mais en vain. Ce qui amène le syndicat des travailleurs du Registrar General et lui à manifester devant le bâtiment du Registrar. Pour lui, « le silence du Premier ministre est un silence coupable ». Et de menacer : « Si d’ici jeudi, Pravind Jugnauth ne m’appelle pas pour une rencontre, j’entamerai une grève de la faim devant le Registrar General. Nous devons envoyer un signal fort au Premier ministre qu’il ne faut pas brader une institution publique ainsi. Il doit comprendre que le peuple n'a pas voté pour l'Alliance Lepep pour souffrir davantage. »

FCSOU: Rencontre avec Dev Manraj aujourd’hui

Dans une déclaration au Mauricien aujourd’hui, le président de la FCSOU indique que le secrétaire financier, Dev Manraj, a accepté de le recevoir cet après-midi. « Je lui exprimerai nos appréhensions et il agira en tant que porte-parole du Premier ministre. Nous maintenons le mot d’ordre pour la grève de la faim si le gouvernement campe sur sa position. »