FUSION DES CORPS PARAPUBLICS—RASHID IMRITH: « Les fonctionnaires sont inquiets »

Alors que le regroupement des corps parapublics, comme annoncé par Pravind Jugnauth dans son discours du Budget 2016-17, s’enclenche, le président de la Federation of Public Sector and other Unions, Rashid Imrith, a fait état hier de l’inquiétude des fonctionnaires concernés par ces fusions.

« Après cette annonce dans le Budget 2016-17 de faire la Mauritius Revenue Authority (MRA) prendre la responsabilité de la collecte des revenus du National Pensions Fund, du National Savings Fund et du Registrar General’s Department, les employés touchés par cette fusion nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant leur avenir », a d’emblée déclaré le président de la Federation of Public Sector and other Unions, Rashid Imrith, lors d’une rencontre avec la presse mercredi au siège de la fédération syndicale, à la Jade Court, Port-Louis. « Nous avons entendu que des négociations sont en cours à cet effet. Mais il nous semble que tout se fait en catimini. Ce qui n’inaugure rien de bon pour le moral des fonctionnaires concernés et encore moins pour leur sérénité au travail. Car ils ne savent pas jusqu’ici de quoi il en retourne », a ajouté le syndicaliste.

Rashid Imrith a par conséquent lancé un appel au gouvernement pour des consultations tripartites sur cette fusion des corps parapublics, comme annoncé dans le discours du Budget par le ministre des Finances, Pravind Jugnauth. « Pour en discuter, nous demandons au ministre des Finances de convoquer au plus vite une réunion tripartite entre les cadres de son ministère, du ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et des Institutions réformatrices, ainsi que les représentants syndicaux de la Federation of Public Sector and other Unions et de ceux de la Social Security Technical Cadre Union », a-t-il proposé.

D’autant que, selon le syndicaliste, des points restent à éclaircir s’agissant de cette fusion. « En premier lieu : quels sont ces services qui seront repris par la MRA ? Est-ce que la “Compliance Section” est également concernée par cette fusion ? Dans ce cas, qui aura la responsabilité d’aller recouvrer les arrérages auprès des resquilleurs ? Et qui prendra les sanctions pour les retards de paiement ? » se demande-t-il.

D’autre part, Rashid Imrith a proposé qu’il y ait un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) signé afin de définir avec précision les modalités de cette fusion. « Il faudra par exemple définir les rôles et responsabilités ainsi que les attributions des officiers qui seront transférés à la MRA, de même que les services qui seront repris par cet organisme. Sans compter qu’il faut spécifier que les termes et conditions d’emplois des personnes transférées ne doivent pas être “less favorable” dans leur nouvelle affectation », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le syndicaliste insiste pour que les employés concernés soient « libres de choisir » s’ils veulent ce transfert ou non. « Ki pou ariv zot si zot pa dakor ? Eski pou ena ki pou perdi zot travay ? » a-t-il questionné. Quant à l’extension du paiement de la “Basic Disability Pension” à tous les enfants handicapés, Rashid Imrith dit bien accueillir cette mesure. Le syndicaliste a néanmoins plaidé pour que, d’une part, ces enfants puissent ouvrir un compte bancaire conjoint avec leurs tuteurs et, d’autre part, pour que leur enregistrement se fasse les week-ends afin de ne pas perturber les autres services du ministère de la Sécurité sociale. « Quand ils seront majeurs, très peu de ces enfants handicapés pourront se déplacer pour aller toucher leur pension dans une banque », a-t-il ajouté.