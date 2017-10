FUTSAL BIG 10 LEAGUE — Choc au sommet

La Futsal Big 10 League se poursuit et approche de son dénouement. Mais auparavant, il faudra évidemment passer par un choc. Celui qui mettra dimanche au gymnase de Paillote les Vacoas-Phœnix Swallows aux Rose-Hill Red Warriors. Quand on sait que ces deux formations occupent les première et deuxième places au classement, on ne peut que s’attendre à une joute explosive.

Les deux équipes présentent un style de jeu plus ou moins similaire, axé sur le plan offensif. Très peu de choses séparent ces deux équipes, qui trustent les deux premières places depuis le coup d’envoi de la compétition. En effet, les statistiques parlent pour les Swallows depuis le début du championnat. Six sorties, six victoires, une moyenne de cinq buts par match, une autre d’un but encaissé par rencontre et 18 points. Carton plein pour les Vacoassiens, désormais nimbés de l’auréole de probables vainqueurs du championnat.

Attention tout de même à la grinta des Warriors. En fait, de l’aveu de certains observateurs, c’est l’équipe qui a le mieux démontré ses capacités de progression. Elle se pose désormais comme une vraie pratiquante de futsal, loin du cliché footballistique qu’elle traînait à son arrivée en Big 10 League. Et cela s’en ressent. Aux 31 buts des Swallows, ils répondent par 27 buts marqués. À leurs six buts encaissés, ils présentent huit, pour une différence de buts qui se chiffre à 25. Et ils ne comptent que trois points de retard sur leur adversaire du jour.

Auparavant, les deux équipes auront droit à un round d’échauffement chacun. Les Rose-Hilliens seront opposés à l’AS Vacoas-Phœnix, sixième au classement. Les Swallows, pour leur part, affronteront les Polar Stars (4e) pour leur entrée en matière. Il sera aussi intéressant de suivre le duel entre les Castel Celtics et Phœnix Scholar. Les deux formations, respectivement septième et huitième, doivent désormais redresser la barre si elles veulent éviter la zone rouge.

L’AS Malherbes, troisième au classement, jouera le podium contre Pointe aux Piments Fire City et les Polar Stars. Ces derniers, qui visent aussi le podium, devront veiller à ne pas lâcher trop de lest avant leur match contre les Swallows.