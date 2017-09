FUTSAL - BIG 10 LEAGUE : En route vers une lutte à dix

Une fois la phase qualificative terminée, les amateurs de futsal enchaînent directement sur la suite du championnat local. Les équipes ayant terminé aux deux premières places des poules qualificatives sont propulsées en Big 10 League et les deux autres ont été reversées en Premiership League.

La prochaine journée de ces deux compétitions se tiendra ce dimanche au gymnase de Paillote. Les premières joutes de la Big 10 League s’annoncent passionnantes à souhait. L’AS Vacoas-Phœnix, qui a terminé en tête du groupe E avec trois succès en autant de sorties, affrontera les Triolet Revengers, également auteurs d’une série de trois victoires consécutives, pour leur première sortie ce dimanche. Dans le même souffle, les Vacoas-Phœnix Swallows, premiers du groupe D, croiseront le fer avec l’Amicale Sportive de Malherbes pour leur entrée en matière.

Dans la poule A, les Castel Celtics ont confirmé leurs intentions contre leurs dauphins, les Triolet Revengers, avec une victoire de 4-1. La Phœnix Academy s’est quant à elle offert les trois points en dominant facilement Pointe aux Piments Santos sur le score de 7-0.

Les cinq poules ont livré leurs vainqueurs et leurs perdants. Ainsi, en A, les Castel Celtics et les Triolet Revengers se retrouvent en Telecom Big 10, alors que la Phœnix Academy et les Pointe aux Piments Santos basculent en Premiership. Les Rose-Hill Red Warriors et Pointe aux Piments Fire City, qui ont terminé aux deux premières places de la poule B, disputeront la Big 10, alors que les Chamarel Wanderers, malgré leur petit exploit contre le leader de la poule, et le Solferino FC, pourront encore sauver leur saison en Premiership, tout comme les Rivière des Anguilles Young Boyz et les Hollyrood Young Stars (groupe C), reversés eux aussi en Premiership. L’Amicale Sportive de Malherbe et les Polar Stars seront les représentants de la poule C dans cette compétition.

Les Vacoas-Phœnix Swallows et Phœnix Scholar (groupe D,) et l’ASVacoas-Phœnix et Dagotière Swansea (groupe E) seront eux aussi engagés en Big 10, alors que Valentina FC et Union Park Barefoot (groupe D), et le duo Allée Brillant Warriors-Triolet Sharks, respectivement troisièmes du groupe E, sont reversés en Premiership.

La dernière journée des Futsal Qualifiers a par ailleurs été riche en revirements. Les Chamarel Wanderers ont causé la surprise de la journée en venant à bout des Rose-Hill Red Warriors, leaders de la poule B, sur le score de 2-1.Ces derniers se sont rachetés par la suite, contre Pointe aux Piments Fire City (2-0), alors que les Wanderers cartonnaient contre le Solferino FC.

Ce même Solferino FC a passé une mauvaise journée, avec une défaite initiale contre les Nordistes sur le score de 5-3.

Le programme

Telecom Futsal Big 10

Dimanche 17 septembre (1re journée)

1er tour

AS VP/Triolet Revengers

Vacoas-Phœnix Swallows/AS Malherbes

Castel Celtics/Pointe aux Piments Fire City

Rose-Hill Red Warriors/Dagotière Swansea

Phoenix Scholar/Polar Stars

2e tour

Pointe aux Piments Fire City/Triolet Revengers

AS Malherbes/ASVP

Phœnix Scholar/Rose-Hill Red Warriors

Dagotière Swansea/Vacoas-Phœnix Swallows

Polar Stars/Castel Celtics

Dimanche 1er octobre

3e tour

Triolet Revengers/Polar Stars

AS Malherbes/Dagotière Swansea

ASVP/Pointe aux Piments Fire City

Vacoas-Phœnix Swallows/Phœnix Scholar

Castel Celtics/Rose-Hill Red Warriors

4e Tour

Dagotière Swansea/ASVP

Polar Stars/Pointe aux Piments Fire City

Rose-Hill Red Warriors/Triolet Revengers

Phœnix Scholar/AS Malherbes

Castel Celtics/Vacoas-Phœnix Swallows