FUTSAL BIG 10 LEAGUE : Les Vacoas-Phœnix Swallows aux commandes

Les Vacoas-Phœnix Swallows ont pris les commandes de la Futsal Big 10 League, qui regroupe les 10 meilleures équipes de la phase qualificative, au terme des deux premiers tours du championnat qui se sont tenus dimanche dernier à Curepipe. À l’heure du décompte, les Vacoassiens ont six points en deux sorties, avec la meilleure attaque de la compétition. Ils totalisent ainsi 11 buts, grâce à leurs deux victoires contre l’AS Malherbes (6-0), puis contre Dagotière Swansea (5-3).

Dans le sillage des Swallows, on retrouve les Castel Celtics, également auteurs d’un bon début de compétition. En effet, les Celtics ont montré qu’ils font partie des favoris au titre en venant très facilement à bout de Pointe aux Piments Fire City sur le score de 5-1, puis des Polar Stars (3-1) dans la foulée. La ville de Vacoas-Phœnix est à l’honneur dans ce classement, avec Phœnix Scholar qui occupe le troisième rang. Les Scholars totalisent quatre points, avec un match nul contre les Polar Stars (1-1) et une victoire contre les Rose-Hill Red Warriors (3-1).

L’AS Vacoas-Phœnix se retrouve à la quatrième place du classement, avec quatre points pour une victoire et un nul contre les Triolet Revengers (2-1) et l'AS Malherbes (1-1) respectivement. Dans la deuxième partie du tableau, Dagotière Swansea et Pointe aux Piments Fire City occupent les neuvième et dixième places respectivement. Les deux formations n'ont aucun point après deux sorties.

On jouera ce week-end pour le compte de la Futsal Premiership League. Les troisième et quatrième tours, cet après-midi, verront les équipes s’affronter au gymnase de Paillote. Dix rencontres sont au menu.



Les résultats

Futsal Big 10 League

1er tour

ASVP/Triolet Revengers 2-1

Vacoas-Phœnix Swallows/AS Malherbes 6-0

Castel Celtics/Pointe aux Piments Fire City 5-1

Rose-Hill Red Warriors/Dagotière Swansea 4-1

Phœnix Scholar/Polar Stars 1-1



2e tour

Pointe aux Piments Fire City/Triolet Revengers 2-3

AS Malherbes/AS Vacoas-Phœnix 1-1

Phœnix Scholar/Rose-Hill Red Warriors 3-1

Dagotière Swansea/Vacoas-Phœnix Swallows 3-5

Polar Stars/Castel Celtics 1-3



Futsal Premiership League (Gymnase de Paillote)



3e tour (cet après-midi)

Allée Brillant Warriors/Valentina FC

Triolet Sharks/Pointe aux Piments Santos

Chamarel Wanderers/Phœnix Academy

Solferino FC/Union Park Barefoot

Hollyrood Youngstars/Rivière des Anguilles Young Boys



4e tour (demain)

Pointe aux Piments Santos/Chamarel Wanderers

Valentina FC/Phœnix Academy

Rivière des Anguilles Young Boys/Allée Brillant Warriors

Union Park Barefoot/Triolet Sharks

Holyrood Youngstars/Solferino FC