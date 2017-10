FUTSAL BIG 10 LEAGUE : Vacoas-Phœnix Swallows tient bon

Les journées se suivent et se ressemblent pour les Vacoas-Phœnix Swallows. À l’issue de la dernière journée de compétition, les Vacoassiens possèdent déjà trois points d’avance sur leurs plus proches poursuivants, les Rose-Hill Red Warriors. Les Swallows continuent d’affoler les statistiques. Lors de leurs deux dernières sorties, ils ont marqué la bagatelle de six buts et n’en ont encaissé aucun. Ajoutons à cela une série de quatre sorties victorieuses. On tient peut-être là le prochain champion.

La première victime des Swallows a été Phœnix Scholar. 5-0, suffisant pour donner la tête du classement, alors que les Celtics, pourtant bien placés dans la course, chutaient contre les Rose-Hill Red Warriors (1-7). Une défaite qui arrange finalement les affaires des Swallows au moment d’affronter ces mêmes Celtics pour le compte du quatrième tour. Pas d’avalanche de buts, mais une victoire d’un tout petit but à rien, largement suffisant pour donner les trois points aux Hirondelles, qui terminent la journée avec trois unités d’avance sur les Red Warriors.

Ce sont d’ailleurs ces derniers qui enregistrent la meilleure attaque de la journée. Deux sorties, 14 buts marqués, un seul encaissé. La remontée était donc tout à fait logique pour les Rose-Hilliens. Les Triolet Revengers ont fait les frais de cette folle efficacité devant les buts en premier (7-0), alors que les Castel Celtics ont subi le match également, marquant toutefois un tout petit but (7-1). Les Polar Stars, troisièmes au classement, ont aussi réalisé une bonne journée. Bilan plus que correct pour l’un des candidats au sacre, avec une victoire 4-2 contre les Triolet Revengers, avant d’enchaîner avec un large succès (9-3) aux dépens de Pointe aux Piments Fire City.

L’AS Vacoas-Phœnix boucle ce Top 4 du classement avec sept points, tout comme les Polar Stars. Les Vacoassiens avaient pourtant mal débuté la journée, s’inclinant sur la plus petite marge contre Dagotière Swansea. Mais c’est avec une large et réconfortante victoire (4-0) contre Pointe aux Piments Fire City qu’ils ont conclu la journée, s’assurant du même coup de la quatrième place.

La prochaine journée de compétition devrait voir les Swallows consolider un peu plus leur avance, avec une joute contre la lanterne rouge Pointe aux Piments Fire City. Le choc de ce troisième acte sera celui mettant aux prises les Rose-Hill Red Warriors aux Polar Stars à partir de 16h.



Les résultats

3e tour

Triolet Revengers/Polar Stars 2-4

AS Malherbes/Dagotière Swansea 2-1

AS Vacoas-Phœnix/Pointe aux Piments Fire City 4-0

Vacoas-Phœnix Swallows/Phœnix Scholar 5-0

Castel Celtics/Rose-Hill Red Warriors 1-7

4e tour

Dagotière Swansea/AS Vacoas-Phœnix1-0

Polar Stars-Pointe aux Piments Fire City 9-3

Rose-Hill Red Warriors/Triolet Revengers 7-0

Phœnix Scholar/AS Malherbes 0-4

Castel Celtics/Vacoas-Phœnix Swallows 0-1

Le programme

Gymnase de Paillote

5e tour

Dagotière Swansea/Phœnix Scholar

Pointe aux Piments Fire City/Rose-Hill Red Warriors

AS Malherbes/Castel Celtics

Triolet Revengers/Vacoas-Phœnix Swallows

AS Vacoas-Phœnix/Polar Stars

6e tour

Castel Celtics/Dagotière Swansea

Phœnix Scholar/AS Vacoas-Phœnix

Vacoas-Phœnix Swallows/Pointe aux Piments Fire City

Rose-Hill Red Warriors/Polar Stars

Triolet Revengers/AS Malherbes