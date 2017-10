FUTSAL : Duel au sommet Valentina/Chamarel

On n’en est qu’à la troisième journée de la Premiership League et on assiste déjà à un choc au sommet. Le Valentina FC, leader, en découdra avec les Chamarel Wanderers, dauphins au classement. Un match chaud en perspective, qui se jouera au gymnase James Burty David à Curepipe demain après-midi.

Peu de choses séparent les deux formations. Dans un premier temps, elles ont toutes les deux réalisé un sans-faute, remportant chacune de leurs quatre sorties respectives. Bilan total : 12 points. Par contre, Valentina peut se targuer de posséder la meilleure attaque du championnat jusqu’ici, avec 16 buts marqués. Si le secteur offensif de Chamarel ne tourne pas au même rythme, sa défense est bien plus imperméable. Avec quatre buts pris en quatre rencontres, les Wanderers présentent le meilleur ratio défensif de la compétition. Ce sera sans aucun doute le match à ne pas rater pour les deux formations, qui visent la tête du classement à l’issue de cette troisième journée.

Neuf autres rencontres sont au programme. Parmi, celle qui opposera les troisième et quatrième du classement, les Rivière des Anguilles Young Boyz et la Phœnix Academy. Un petit point sépare ces deux équipes et le vainqueur grimpera sur le podium.

Au cours de la précédente journée, Valentina avait profité de ses deux sorties, contre les Allée Brillant Warriors et Phœnix Academy, pour faire le plein de victoires. Deux succès, 8-2 et 3-1 contre ses deux adversaires, ont permis à l’équipe de St Pierre de conserver la tête du classement in extremis. Chamarel s’est par contre contenté du minimum en dominant Pointe aux Piments Santos et la Phœnix Academy sur le score de 3-1.

Autre score fleuve de la journée, celui lors de la victoire des Union Park Barefoot aux dépens du Solferino FC (6-0), avant que les premiers nommés ne fassent match nul contre les Triolet Sharks dans le cadre du 4e tour.

Le programme

Gymnase James Burty David (Curepipe)

5e tour

Pointe aux Piments Santos/Union Park Barefoot

Phœnix Academy/Rivière des Anguilles Young Boyz

Triolet Sharks/Holyrood Youngstars

Allée Brillant Warriors/Solferino FC

Chamarel Wanderers/Valentina FC

6e tour

Holyrood Youngstars/Pointe aux Piments Santos

Union Park Barefoot /Chamarel Wanderers

Solferino FC/Phœnix Academy

Rivière des Anguilles Young Boyz/Valentina FC

Allée Brillant Warriors/Triolet Sharks

Coup d’envoi à midi

Les résultats

3e tour

Allée Brillant Warriors/Valentina FC 2-8

Triolet Sharks/Pointe aux Piments Santos 2-1

Chamarel Wanderers/Phœnix Academy 3-1

Solferino FC/Union Park Barefoot 0-6

Holyrood Youngstars/Rivière des Anguilles Young Boys 4-1

4e tour

Pointe aux Piments Santos/Chamarel Wanderers 1-3

Valentina FC/Phœnix Academy 3-1

Rivière des Anguilles Young Boys/Allée Brillant Warriors 4-1

Union Park Barefoot/Triolet Sharks 1-1

Holyrood Youngstars/Solferino FC 7-4