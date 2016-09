FUTSAL—LANCEMENT DE LA STANDARD CHARTERED CUP 2016: Un voyage à Anfield comme prix vedette

Standard Chartered Mauritius a lancé officiellement hier à Ébène son tournoi de futsal. Une édition 2016 qui se veut une grande première car l’équipe vainqueur (cinq titulaires et deux remplaçants) remportera comme prix-vedette d’un voyage tous frais payés à Anfield pour voir le match Liverpool/Watford le 6 novembre et une sortie avec l’académie des Reds pour assister à une séance d’entraînement des jeunes pousses du club.

« It’s a once-in-a-lifetime experience to win a trip to UK to watch a home game in executive box seats », rappelle Mathieu Mandeng, CEO Standard Chartered Mauritius. Elles seront finalement 32 équipes issues d’entreprises clientes à cette banque à s’aligner samedi pour les préliminaires du tournoi (24 matches) à Footfive Bagatelle, à partir de 18h. La phase finale (7 matches) est programmée pour le samedi 1er octobre, toujours à la même heure. La remise des prix se fera le 6 octobre au Hennessy Park Hotel.

Les équipes participantes sont : Toyota Mauritius, Abax, CFAO Motors, Globefin Mru, Intercontinental, Maitland, Shoprite, Trident, Equinoxe, Ipro, Tsusho Capital, Capstone, IFS, Vistra Mru, BIA, Citco Mru, CIM, Jan de Nul, Mitco, DTOS, Kross Border, International Proximity, Tripro Admin, Engen Petroleum, AXIS Fiduciary, ConCo, Apex Fund, Fitco, Bayport, Aspen Global, SAB Miller et SCB Mru. Cette dernière, une équipe du personnel de la banque appelée à remplacer au dernier moment le forfait d’une autre entreprise participante, jouera hors concours.

Devant l’engouement suscité par ce tournoi en salle, Mathieu Mandeng a souligné qu’une nouvelle édition pourrait être organisée pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être choisis cette année. Outre l’engagement envers ses clients corporate, Standard Chartered Mauritius veut améliorer le football mauricien dans son ensemble.

Ainsi, en septembre 2014, Standard Chartered Mauritius a lancé une académie de foot pour des jeunes entre 11 et 19 ans venant des régions nord du pays. Depuis, l’académie a recruté une cinquantaine d’éléments. « La démarche est de promouvoir le foot et ses valeurs. C’est aussi l’engagement du développement socio-économique du pays, comme le veut le slogan Here for Good de la maison mère. »