FUTSAL : Les matches à ne pas rater…

On jouera demain pour le compte de l’ultime journée des deux championnats de futsal, la Big 10 League et la Premiership League. Une seule journée où le leader de la Big 10 League devra s’imposer tout en espérant un faux pas des Rose-Hill Red Warriors. En Premiership League, les dés semblent jetés, mais c’est la lutte pour la deuxième place qui monopolisera l’attention.

Pour des raisons pratiques, les deux championnats se tiendront simultanément. D’ailleurs, les deux chocs qui détermineront le champion de la saison 2017 se joueront à partir de midi. Au gymnase de Paillote, l’AS Vacoas-Phœnix tentera de se mettre en travers du chemin des Swallows dans un duel fratricide. Une joute assez facile à négocier pour les leaders.

Par contre, les Warriors devront vraiment élever leur niveau de jeu, alors même qu’ils affrontent l’AS Malherbes au gymnase de Curepipe. Il faut savoir que Malherbes peut terminer à la troisième place. Et cela passe inévitablement par une victoire sur les Warriors. De leur côté, ces derniers doivent s’imposer par une marge d’au moins cinq buts pour espérer accrocher le premier titre de l’histoire. En théorie, même une victoire des Curepipiens ne suffirait pas pour déloger les Rose-Hilliens de la deuxième place. Mais une défaite — ou même un nul — offrirait la victoire finale aux Swallows.

La Premiership League verra également son dénouement. Les Chamarel Wanderers, leaders avec deux points d’avance sur la Phœnix Academy, affronteront le Solferino FC, huitième au classement, dans une joute qui s’annonce facile. Par contre, l’Academy aura peut-être droit à une rude opposition, compte tenu du classement d’Union Park Barefoot (4e). Une formation qui est aux abois et qui profitera du moindre faux pas pour chiper la troisième place de la compétition. Car il faut savoir qu’une victoire de Barefoot — et une défaite de la Phœnix Academy et du Valentina FC — leur permettrait de revenir à hauteur de Phœnix Academy et de Valentina.

Par contre, cette formation, également issue de Phœnix, semble bien partie pour une dernière journée tranquille. Elle sera opposée aux Pointe aux Piments Santos, qui sont bons derniers et qui comptent en outre la plus mauvaise attaque du championnat avec seulement quatre buts marqués.

À noter que la cérémonie de remise des prix suivra le dernier match de la journée, entre les Polar Stars et Dagotière Swansea.