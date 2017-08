FUTSAL : MT pour donner un nouveau souffle

Le partenariat qu’ont signé la Mauritius Football Association (MFA) et Mauritius Telecom visera dans un proche avenir à donner une nouvelle impulsion au futsal. Pour cela, les deux entités lancent aujourd'hui la première phase du championnat, qui est connu sous le nom de Telecom Futsal Qualifiers 2017.

Les représentants des deux organisations ont présenté le projet hier à Trianon. L’occasion pour Prem Jodha, vice-président de la MFA, de rappeler que la discipline a été lancée en 2008 à Phœnix. « Cette fois, c’est l’occasion pour nous d’avoir un nouveau sponsor », a-t-il dit.

Rappelant que plusieurs vedettes du ballon rond, à l’instar des Brésiliens Ronaldinho ou Neymar, ont fait leurs gammes en salle, Prem Jodha a laissé entendre que le soutien de Mauritius Telecom est le bienvenu. « Avec MT, nous irons loin. » Bobby Ramsoondur, Chief Marketing de MT, a parlé d’une grande innovation pour le football mauricien. « Nous avons toujours évolué vers l’innovation. C’est un grand plaisir de nous associer à la MFA pour la promotion du futsal à Maurice. »

Ce championnat nouvelle version voit la participation de 20 équipes, qui seront réparties en cinq poules de quatre. La première phase se tient les 19 et 20 août, le 26 août et le 3 septembre. Les deux premiers de chaque poule constitueront la division excellence, qui sera nommée le Telecom Futsal Big 10, alors que les deux autres seront reversés en championnat D1, baptisé pour l’occasion Telecom Futsal Premiership.

Évidemment, les récompenses seront au rendez-vous pour les champions. Ainsi, le vainqueur du Big 10 empochera la somme de Rs 100 000, alors que le second touchera la moitié du pactole. Le prix du fair-play, tout comme le titre de best player, vaudront pour leur part Rs 10 000. L’équipe qui remportera le Futsal Permiership touchera un chèque de Rs 30 000, alors que son dauphin se verra attribuer la somme de Rs 15 000. L’équipe la plus fair-play sera aussi récompensée à hauteur de Rs 5 000.

Une fois les deux championnats bouclés, les équipes devront à nouveau se tenir en ordre de bataille, puisqu’elles enchaîneront avec la Telecom Futsal Cup. Cette compétition se tiendra pour sa part du 19 novembre au 3 décembre. Là encore, un cash prize récompensera le vainqueur (Rs 25 000) et le dauphin (Rs 15 000).

Telecom Futsal Qualifiers (Les poules)

Groupe A

Castel Celtics

Phœnix Academy

Triolet Revengers

Pointe aux Piments Santos

Groupe B

Solferino FC

Pointe aux Piments Warriors

Rose-Hill Red Warriors

Chamarel Wanderers

Groupe C

Rivière des Anguilles YB

Amical Cité Malherbes

Polar Stars

Hollyrood Youngsters

Groupe D

Valentina FC

Phœnix Scolar

Vacoas-Phœnix Swallows

Union Park Barefoot

Groupe E

Allée Brillant Warriors

Triolet Sharks

AS Vacoas-Phœnix

Dagotière Swansea

Le programme

Gymnase de Paillote*

Première journée (samedi 19 août)

Groupe A

Castel Celtics/Phœnix Academy

Triolet Revengers/Pointe aux Piments Santos

Castel Celtics/Pointe aux Piments Santos

Phœnix Academy/Triolet Revengers

Groupe B

Solferino FC/Rose-Hill Red Warriors

Pointe aux Piments Warriors/Chamarel Wanderers

Coup d’envoi : 16h45

Dimanche 20 août (Coup d’envoi à 13h00)

Groupe C

Rivière des Anguilles YB/Polar Stars

Amica Cité Malherbe/Hollyrood Youngsters

Groupe D

Valentina FC/Phœnix Scolar

Vacoas-Phœnix Swallows/Union Park Barefoot

Valentina FC/Union Park Barefoot

Phœnix Scolar/Vacoas-Phœnix Swallows

Groupe E

Allée Brillant Warriors/Dagotière Swansea

Triolet Sharks/AS Vacoas-Phœnix