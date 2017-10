FUTSAL - PREMIERSHIP LEAGUE (3E JOURNÉE) : Chamboulement en tête du classement

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour les dix équipes qui composent la Futsal Premieship League. En effet, à l’issue de la troisième journée le week-end dernier, ce sont les Chamarel Wanderers qui ont réussi la meilleure opération en prenant la tête du classement.

Dans le match qui s’annonçait comme le clash de ce tournoi, les joueurs de la terre aux sept couleurs ont pris le dessus sur leur adversaire, certes avec difficulté (2-1). Mais l’essentiel était fait. Ils étaient alors leaders au classement et l’adversaire le plus redoutable était vaincu.

Sauf qu’ils allaient commettre un petit faux pas au sixième tour, avec un match nul contre Union Park Barefoot (2-2). Ce dernier s'en est d’ailleurs plutôt bien sorti lors de leur premier match de la journée avec une large victoire (7-1) aux dépens de la lanterne rouge, Pointe aux Piments Santos.

Les Nordistes, pour leur part, semblent abonnés aux scores fleuves. Après leur défaite d’ouverture, ils se sont encore inclinés 7-0, contre les Holyrood Youngstars, auteurs également d’une bonne journée dimanche. Ils ont signé un succès en ouverture de la journée au gymnase de Curepipe 5-0 contre les Triolet Sharks.

L’autre équipe de la journée restera la Phœnix Academy. En effet, deux victoires, dont l’une acquise dans la douleur contre les Rivière des Anguilles Young Boyz (2-1), permet à cette formation d’atteindre la deuxième place au classement, aidé en cela par un large succès (6-0) contre le Solferino FC.

Cette semaine, les équipes de la Premiership sont au repos. Place par contre à la Big 10 League, dont les équipes s’affronteront au gymnase de Paillote. Le clash de cette journée sera sans aucun doute la dernière rencontre, avec le duel entre les Vacoas-Phœnix Swallows et leur dauphin, les Rose-Hill Red Warriors. Si trois points séparent ces deux formations, une défaite des Swallows pourrait leur coûter cher lors du décompte final. Par contre, une victoire des Swallows ne ferait que les rapprocher d’un sacre final.

Les résultats

5e tour

Pointe aux Piments Santos/Union Park Barefoot 1-7

Phoenix Academy/Rivière des Anguilles Young Boys 2-1

Triolet Sharks/Holyrood Youngstars 0-5

Allée Brillant Warriors/Solferino FC 6-3

Chamarel Wanderers/Valentina FC 2-1

6e tour

Holyrood Youngstars/Pointe aux Piments Santos 7-0

Union Park Barefoot/Chamarel Wanderers 2-2

Solferino FC/Phoenix Academy 0-6

Rivière des Anguilles Young Boys/Valentina FC 1-0

Allée Brillant Warriors/Triolet Sharks 0-0