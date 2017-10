FUTSAL—PREMIERSHIP LEAGUE (4E JOURNÉE): Chamarel Wanderers : un pas vers le titre…

Les Chamarel Wanderers ont fait un pas de plus vers le titre et vers la montée en Big 10 League, hier au cours de la quatrième journée de la Premiership League qui s’est tenue au gymnase James Burty David à Curepipe. Les joueurs de l’équipe du sud-ouest ont en effet pris quatre points sur les six possibles au terme des deux rencontres qu’ils ont livrées contre les Rivière des Anguilles Young Boys et Holyrood Youngstars.

La journée avait mal commencé pour le plus sérieux candidat au titre. En effet, un nul terne et sans saveur contre les Sudistes de Rivière des Anguilles aurait pu freiner quelque peu leurs ambitions. Mais contre les Youngstars, les Wanderers ont joué plus libérés. Jeu porté vers l’avant, aérien, procédant rapidement vers les buts adverses, les jaune et noir ont rapidement pris l’ascendant sur un opposant qui n’a que rarement pu prendre à défaut une défense hermétique.

Si bien que le score (5-2) ne reflète pas la physionomie de la rencontre, avec des actions de jeu de part et d’autre qui auraient pu alourdir le score. Cependant, l’essentiel a été fait et Chamarel compte désormais 20 points au tableau, soit deux de mieux que le Valentina FC. Les joueurs de Phœnix ont connu une meilleure journée que le leader. Deux victoires, contre Solferino FC (5-1) et les Triolet Sharks (2-1) suffisent à leur donner la deuxième place, avec une meilleure différence de buts (14-contre 21) que Phœnix Academy.

Phœnix Academy signe aussi une bonne journée avec deux succès, l’un probant contre les Triolet Sharks (3-1) et l’autre, sur tapis vert, contre les Pointe aux Piments Santos (3-0), pour conserver sa place sur le podium, avec trois points d’avance sur Union Park Barefoot. Ce dernier est quatrième à la lumière de ses deux succès contre les Holyrood Youngstars (4-2) et Allée Brillant Warriors (7-2).

La deuxième partie du tableau semble déjà avoir livré les grands perdants de cette première saison de la Premiership. Les Triolet Sharks, neuvièmes avec un seul petit succès, et les Pointe aux Piments Santos, bons derniers, semblent les candidats à la descente. Cependant, il suffirait de deux points aux Sharks pour passer devant le Solferino FC et se maintenir en Premiership et laisser l’un des deux tickets pour la division inférieure à ses adversaires.

La prochaine journée de Premiership, qui verra la tenue du dernier acte de la Big 10 League en simultané, consacrera le vainqueur du championnat. Les Chamarel Wanderers ont définitivement fait un pas vers le titre.

Les résultats

7e tour

Phœnix Academy/Triolet Sharks 3-1

Union Park Barefoot/Holyrood Youngstars 4-2

Valentina FC/Solferino FC 5-1

Chamarel Wanderers/Rivière des Anguilles Young Boyz 1-1

Pointe aux Piments Santos/Allée Brillant Warriors 0-3 (w/o)

8e tour

Phœnix Academy/Pointe aux Piments Santos 3-0 (w/o)

Allée Brillant Warriors/Union Park Barefoot 2-7

Holyrood Youngstars/Chamarel Wanderers 2-5

Triolet Sharks/Valentina FC 1-2

Solferino FC/Rivière des Anguilles YB 2-4