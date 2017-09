FUTSAL : Valentina passe en tête

Le Valentina FC a pris les commandes du classement de la Premiership League de futsal à l’issue de la deuxième journée de compétition dimanche dernier au gymnase de Paillote. Les Mokassiens se sont imposés deux fois de suite pour s’emparer de la première place en compagnie des Chamarel Wanderers.

Troisièmes à l’issue de la première journée, les Mokassiens ont renversé la vapeur à la lumière de deux victoires successives aux dépens des Warriors d’Allée Brillant et de Phœnix Academy. Deux succès acquis avec une certaine facilité : 8-2 en ouverture de la journée, puis 3-1 contre l’équipe de Phœnix. Ces deux victoires leur donnent du même coup l’avantage au tableau. Quatre sorties, autant de victoires, une artillerie de feu (16 buts marqués), une défense relativement bonne (5 buts pris) et 12 points au total.

Sauf que les Chamarel Wanderers, pour leur part, se retrouvent dans le sillage du leader avec 12 points aussi. Les joueurs du Sud-Ouest ont également enregistré deux succès, pas tout aussi retentissants par contre. En lever de rideau de leur deuxième journée, ils ont pris le dessus sur les Pointe aux Piments Santons (3-1), puis sur la Phœnix Academy, sur le même score. Les Wanderers présentent la meilleure défense du tournoi, avec quatre buts encaissés en quatre sorties.

Les Rivière des Anguilles Young Boys alternent pour leur part le bon et le moins bon. S’ils ont réussi leur entame de journée contre les Allée Brillant Warriors, avec un succès 4-1, ils ont connu aux mains des Holyrood Youngstars (1-4) un revers qui pourrait leur coûter cher. Malgré cela, ils se retrouvent à la troisième place, accusant toutefois cinq points de retard sur les deux leaders.

Les Youngstars, justement, ont réalisé la meilleure progression de la semaine. Pointant à une triste avant-dernière place, ils sont remontés au cinquième rang à la lumière de deux succès frappants. D’abord, comme mentionné plus haut, contre les Rivière des Anguilles Young Boys, puis contre le Solferino FC (7-4). Question statistiques, ils possèdent désormais la troisième meilleure attaque (14 buts marqués), mais aussi l’une des plus mauvaises défenses (16 buts pris) en quatre sorties (2 V, 2 D).

Dans l’autre moitié du tableau, les Pointe aux Piments Santos et les Allée Brillant Warriors ne semblent toujours pas capables de décoller. Ces deux formations ne comptent aucune victoire jusqu’ici.

Les résultats

3e tour

Allée Brillant Warriors/Valentina FC 2-8

Triolet Sharks/Pointe aux Piments Santos 2-1

Chamarel Wanderers/Phœnix Academy 3-1

Solferino FC/Union Park Barefoot 0-6

Holyrood Youngstars/Rivière des Anguilles Young Boys 4-1

4e tour

Pointe aux Piments Santos/Chamarel Wanderers 1-3

Valentina FC/Phœnix Academy 3-1

Rivière des Anguilles Young Boys/Allée Brillant Warriors 4-1

Union Park Barefoot/Triolet Sharks 1-1

Holyrood Youngstars/Solferino FC 7-4

Big 10 League : place à la deuxième journée

Les acteurs de la Big 10 League seront en action demain dans le cadre de la deuxième journée de la compétition. Dix rencontres sont prévues au gymnase de Paillote à partir de midi. On suivra avec une attention particulière la prestation des Vacoas-Phœnix Swallows, leaders au terme de la première journée, tout comme celle de leurs dauphins, les Castel Celtics. D’ailleurs, ces deux formations s’affronteront en fin de journée pour le compte du quatrième tour du championnat. Un match qui mettra aux prises la meilleure attaque à la meilleure défense.

Le programme

3e tour

Triolet Revengers/Polar Stars

AS Malherbes/Gadotière Swansea

AS Vacoas-Phœnix/Pointe aux Piments Fire City

Vacoas-Phœnix Swallows/Phœnix Scholar

Castel Celtics/Rose-Hill Red Warriors

4e tour

Dagotière Swansea/AS Vacoas-Phœnix

Polar Stars/Pointe aux Piments Fire City

Rose-Hill Red Warriors/Triolet Revengers

Phœnix Scholar/AS Malherbes

Castel Celtics/Vacoas-Phœnix Swallows