GAËTAN JEANNE : Rêve de SÉGA

À 50 ans, Gaëtan Jeanne réalise un rêve de longue date en lançant son tout premier album. Intitulé Lacor Parental, l’opus comprend sept morceaux, la plupart portant la signature de l’habitant de Pointe aux Sables. Chanteur de séga typique dans les hôtels, le quinquagénaire propose au public un album de séga moderne.

“Je rêvais de lancer mon propre album. J’ai toujours considéré cela comme un accomplissement, une trace que je laisserai”, confie Gaëtan Jeanne. Enfant déjà, il en rêvait lorsqu’il créait des rythmes en tapant sur tout ce qui pouvait faire ressortir un son. “Mon frère Clifford, l’auteur de Cok likou touni, et moi aimions mettre de l’ambiance. Au début, je faisais des percussions avec n’importe quoi et il chantait. Puis, j’ai commencé à chanter également. Depuis que nous sommes petits, nous sommes passionnés par le séga.”

Depuis quelques jours, son rêve est devenu réalité, avec la sortie de l’album Lacor Parental. On y découvre sept morceaux, dont cinq écrits par le chanteur lui-même. La chanson titre a été composée par Weslee Pertum et le morceau Tio Le Course est une reprise d’un morceau d’Azad Korimbocus. Il n’a pas écrit les paroles du morceau Lacor Parental, mais c’est bien lui qui signe la mélodie.

Un projet long overdue.

Avec des titres évocateurs, Gaëtan Jeanne offre un album varié à son public. Madelain, Peser, Veye zafer dimoune et Papa Soular sont les autres morceaux de l’opus, écrits il y a plusieurs années déjà. “J’avais ces morceaux-là depuis longtemps mais je ne savais pas quand j’allais pouvoir les mettre sur un album. L’année derrière, grâce à un ami, j’ai appris que je pouvais faire une application pour un grant du ministère des Arts et de la Culture. Tout est parti de là”, confie-t-il. Un projet long overdue, eu égard à une certaine notoriété dans son entourage et aux demandes incessantes de son public. “Mon entourage connaît ma passion pour le séga. Je devais lui offrir également cet album.”

Depuis une vingtaine d’années, Gaëtan Jeanne propose, avec son groupe Generation Futur, des spectacles de séga typique dans des hôtels. Il confie qu’au moment de leur composition, les morceaux présents sur l’album étaient plus orientés vers le séga typique. “Après mûre réflexion, il m’a semblé que ces morceaux allaient être mieux accueillis dans un style plus moderne. Cela leur confère une sonorité plus portée sur l’ambiance, ce qui est tout à fait le style que je souhaite défendre.”



KINEWS

Kilile

Le fils de George Armelle sort un album hommage

Pour rendre hommage son père défunt George Armelle, Eric lance son tout premier album, intitulé Kilile. Un opus de sept morceaux alliant séga typique et séga moderne. “J’ai toujours voulu rendre un hommage à mon père, George Armelle”, dit-il. Plus connu en tant que ravannier, l’habitant de Bambous s’est transformé en chanteur depuis cinq années afin de réaliser son souhait. Sur l’album, il a composé quatre morceaux : la chanson titre et Makatia Koko, qu’il chante lui-même, ainsi que Timoman, qu’interprète son cousin Clarel Armelle, et Dan Linite, confié à Yonny Bottesoie. Eric interprète également deux compositions de son père : Zistwar Stividor et Bel Etan, ainsi que Bizin Lite de Gilbert Desveaux.

A nou all Bal de Priscilla Orger

Ambiance bal pour le deuxième projet de Priscilla Orger dans la série Anou all bal. Accompagnée de son époux Michael Orger, la chanteuse reprend quelques grands classiques : Emmène-moi danser ce soir, Mississippi, The Moon Represents my heart, La Paloma, Rivers of Babylone, Voulez-vous danser grand-mère et Célimène. Elle propose aussi un titre de Bollywood avec Aage bhi jaane natu.

C’est ainsi que se poursuivent les aventures musicales de Mike et Priscilla Orger, infatigables dans leur mission de diffuser la bonne humeur et la bonne ambiance dans leur entourage.

Amour de Rico Clair

Tout en se préparant aux côtés de Cassiya pour le concert de Pailles, Rico Clair a une autre carte à jouer. D’où l’album Amour, qu’il présente et qu’il réalise avec quelques-uns des musiciens les plus rodés du moment : Jean-Michel Ahyoung, Didier Baniaux, Kong, entre autres.

Neuf titres sur cet album où les choristes sont Caroline Jodun, Sha Nice, Priscila Rousseau et la choriste de Kaya, Sabrina Simiette.

Apocalypst de Judex et Saya

Huit titres pour se faire connaître auprès du grand public. Judex et Saya donnent un nom sombre à leur album, qui est, lui, parfaitement coloré. Apocalypst garde le rythme pour parler des choses de la vie.