Gaëtan l’Empereur

Pour certains, il ne mérite pas d’avoir son nom gravé dans la pierre puisqu’entendre une hôtesse annoncer un atterrissage à l’aéroport Sir Gaëtan Duval donnerait mal aux oreilles. Donc, faisons fi de l’Homme, effaçons des tables de l’Histoire, son souvenir.

Sachez cependant que Sir Gaëtan est – car il n’est pas mort, il ne fait que semblant – un Monument de la petite République de Maurice, y compris bien entendu, de Rodrigues. Apprenez cette anecdote qui tient de la légende, qui est ici rapportée librement de La biographie complète écrite par Alain Gordon-Gentil.

Au début des années 1970, au cours d’une visite officielle à Paris, le Premier ministre sir Seewoosagur Ramgoolam reçoit le Premier ministre français Pierre Messmer, dans la somptueuse suite réservée au Grand Palace le George V par Duval alors Flamboyant ministre des Affaires étrangères. Ramgoolam aurait été si impressionné qu’il aurait pris son ministre en aparté pour lui dire : « Si je suis un Roi, tu es un Empereur ! »

Les détails et controverses sont ici abrégés. Il n’empêche, messieurs, vous qui votez à Port-Mathurin sans aucun doute avec la bénédiction implicite de certains à Port-Louis, qu’il est impossible de faire table rase de la contribution de SGD au développement de notre pays. Les articles récents de tous les journaux en ont fait largement état depuis une semaine, il n’y a pas lieu ici de rappeler tout le bien et tout le mal qu’il a commis. Mais bien au-delà de son droit à l’excès, de ses excentricités, de ses polémiques, peu d’hommes peuvent se targuer d’un tel parcours, d’une telle vie.

Et lorsque j’entends aujourd’hui la cacophonie de la basse-cour parlementaire où piaillent toutes les volailles emplumées, je me plais à penser que le coq reste fier et garde toujours la tête au-dessus de la mêlée. Sachez donc qu’un aéroport portant son nom n’est qu’un petit hommage car Sir Gaëtan Duval reste l’un des plus grands ayant la stature d’un Homme d’État, le dernier grand personnage de l’Histoire contemporaine mauricienne. Et rodriguaise…