GAMBLINGGATE : Je n’ai pas favorisé Lee Shim

Regulatory Authority (GRA). Un sujet très controversé et qui a défrayé la chronique durant plusieurs semaines, pour rappel. P. Lam Shang Leen a commencé par évoquer l’arrestation de Me Noor Hussenee. Celui-ci, Legal Adviser de SMS Pariaz, avait été arrêté en juillet 2013 et placé en détention durant un week-end, dans le cadre du scandale dans le judiciaire qui avait éclaté cette année-là, après qu’une plainte eut été logée par Paul Foo Kune alléguant qu’il y aurait des tentatives d’entraver la bonne marche de la justice dans l’affaire opposant Sports Data Feed à Play Online en Cour suprême. P. Lam Shang Leen est revenu sur cette affaire et notamment sur le déplacement de R. Gulbul, de N. Hussenee et de T. Shamloll à l’île de la Réunion, dans le sillage de cette affaire. R. Gulbul était l’avocat qui avait représenté N. Hussenee en cour.

Paul Lam Shang Leen : Il nous revient qu’une dame avait également été arrêtée dans cette affaire, et qu’elle avait changé sa version des faits…

Raouf Gulbul : Une dame avait effectivement été arrêtée mais elle n’avait fait aucune allégation contre N. Hussenee. Ce sont les courriels qui étaient en cause… J’attire l’attention de la Commission qu’un autre avocat avait été détenu dans cette affaire…

PLSL : Me Hussenee ?

RG : Non, Rama Valayden

PLSL : Quelles sont vos relations avec Michel Lee Shim ?

RG : Je n’ai aucune relation avec lui

PLSL : Il n’a jamais été votre client ?

RG : Si, mais cela fait très longtemps…

PLSL : Combien de temps ? 20 ans ? 2 à 3 ans ? En 2014 ?

RG : Je ne sais pas. Très longtemps

PLSL : Mais vous savez qu’il est le propriétaire de SMS Pariaz ?

RG : Non, je l’ignorais. Mes services pour le compte de SMS Pariaz étaient retenus par un certain Mahendranath…

PLSL : Alors qui est le propriétaire de SMS Pariaz ?

RG : Je ne le sais pas !

PLSL : Vous êtes le président de la GRA !

RG :… seulement depuis mars 2015

PLSL : D’accord. Et en tant que tel, vous siégez sur le comité qui délivre les licences ?

RG : Oui

PLSL : C’est donc vous qui avez délivré la licence de SMS Pariaz…

RG : Vous savez, la procédure veut que les demandes arrivent par plusieurs… Cela fait partie d’un lot. Il y a des critères…

PLSL : Donc, vous savez qui sont les « shareholders » en affaires de SMS Pariaz ?

RG : Je n’ai pas eu ces documents en mains propres…

PLSL : Et quant à PlayOnline ? Qui en est le propriétaire ?

RG : Je ne le sais pas

PLSL : Je vous arrête ici ! Allez trouver dans vos dossiers ! Paul Foo Kune est le patron de PlayOnline !

RG : Peut-être…

PLSL : Je vous rappelle que vous êtes sous serment ! N’est-il pas vrai que selon la politique du gouvernement, parfois on demande que des licences soient révoquées ?

RG : En effet

PLSL : N’est-il pas vrai que dans votre cas, le gouvernement n’était pas satisfait avec vous et vous taxait de favoriser Michel Lee Shim ?

RG : Pas du tout !

PLSL : Vous lisez les journaux, M. Gulbul. Vous n’êtes pas sans savoir que des articles de presse ont fait état de scandales reliés à ces personnes. Vous en tant que président de la GRA vous n’avez pas réagi ?

RG : Si, au sein de la GRA nous avons des procédures et j’ai évoqué la question avec Mme Ringadoo, la CEO… Et je peux vous dire que nous venons avec un projet qui va mettre fin aux agissements de ceux qui ont profité des paris et autres. Il y a eu des abus sous le précédent board…

PLSL : Il ne n’agit pas du précédent board ! Qu’avez-vous fait, vous, en tant que président de la GRA ?

RG : I don’t own the GRA…

PLSL : Il y a des trafiquants de drogue et leurs hommes de main qui exploitent le créneau des jeux et des paris pour blanchir de l’argent provenant du trafic. Que faites-vous pour contrer cela ?

RG : Je vous l’ai dit : nous travaillons sur un projet et ceux soupçonnés de tremper dans ces affaires illégales seront bientôt coincés. Their days will be over soon !

PLSL : Selon nos informations, il y a un bookmaker qui détient 11 licences sous divers prête-noms… Il a même été votre client !

RG : Je ne sais pas

PLSL : Vous prétendez que vous n’êtes pas au courant des pratiques des trafiquants qui utilisent les jeux aux courses et les paris de foot pour blanchir l’argent du trafic de drogue ? Votre client, Sada Curpen, était impliqué dans un scandale de blanchiment d’argent et a fait état de ces « malpractices » !

RG : Oui, en effet, j’ai eu vent de cela…

PLSL : J’en suis très heureux ! Ainsi, comme l’a souligné mon collègue Sam Lauthan, soudain tout le monde se met à « think out of the box » ! Parlons d’une licence de casino à Rodrigues, que vous avez attribué à Vijay Geerdharry et que celui-ci a « vendu » par la suite à une autre personne… De qui s’agit-il ? Qui est ce nouveau propriétaire ?

RG : Je dois vérifier dans mes dossiers…