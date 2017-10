GAMING : Les amateurs de PS4 à l’honneur

Les amateurs de jeux vidéo seront gâtés en novembre. Un tournoi national de PS4 (FIFA 18) sera organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce sera une première pour ce genre de compétition qui regroupera beaucoup de jeunes de Maurice. La compétition débutera le 11 novembre à 11h au centre de jeunesse de Floréal.

La phase préliminaire durera du 11 au 15 novembre dans diverses régions de l’île. Les équipes participantes devront être composées de quatre personnes dont un élément féminin au minimum. La grande finale aura lieu le 18 prochain de 11h à 17h au Caudan Waterfront à Port-Louis. Le vainqueur du tournoi recevra un cash prize de Rs 20 000 plus un trophée souvenir, alors que son dauphin remportera Rs 15 000 et un trophée souvenir.

Une équipe composée de joueurs d’Agaléga habitant à Maurice se joindra à ce tournoi. Une équipe rodriguaise fera aussi le déplacement. Au niveau des équipements, consoles et manettes, ils seront à la disponibilité des joueurs. À savoir que les gamers pourront choisir entre deux équipes qui sont du même niveau sur FIFA 18, c’est-à-dire le Real Madrid et Barcelone, par exemple.

Les enregistrements se feront dans différents centres de l’île et les participants auront jusqu’au 9 novembre pour s’inscrire. « On espère que ce tournoi soit une réussite et que cela attirera beaucoup de jeunes de toute la République de Maurice, avec les participation d’Agaléga et de Rodrigues », dit le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Par ailleurs, lors de la présentation de ce tournoi, Stephan Toussaint en a profité pour récompenser d'un cash prize et un trophée souvenir 18 athlètes qui ont brillé cette année dans différentes compétitions. « Je suis vraiment content de la récompense. Je constate que le culturisme n’est pas délaissé et cela est vraiment encourageant pour la suite de ma carrière », déclare Aldo Farla, qui a remporté la médaille d’or lors des Championnats du monde amateur de bodybuilding.

Les centres d’enregistrement

Barkly Youth Center

Helvetia Youth Center

Rose-Bell Youth Center

Souillac Youth Center

Flacq Cœur de Ville

Bambous Youth Center

Plaine Verte Youth Center

Pamplemousses Youth Center

Rivière-du-Rempart Youth Center

Les bénéficiaires

Bodybuilding World Amateur Bodybuilding

Aldo Farla (Or)

Muay Thai — Championnat du monde en Thaïlande

Ranini Cundasawmy (Or -48kg Pro, Argent -48kg Amateur)

Kailash Bhantooa (Bronze -81 kg Pro)

Stefano Batour (bronze -71kg Youth)

Kyokushinkai — Open Kyokushinkai Ambassador of Japan Cup

Ozeer Zakariyya (Or)

Zainab Khatib (or)

Kelvin Ho Kin (Junior Or)

Alexia Gourel de St -Pern (Junior Or)

Nabiihah Sattar (Argent)

Hakim Lallmamode (Argent)

Noemie Beergah (Argent)

Rajeev Bhoynub (Bronze)

Aisha Morad (Bronze)

Dharmarajen Chinnasamy (Bronze)

Sanaa Baichoo (Bronze)

Athlètisme — 10th Africa Masters Championships

Sylvie — (Or 100m/200m + 75ans)