GAMMA CIVIC: Geoffroy Dedieu à la barre

Diplômé de l’Institut européen d’administration des affaires, Geoffroy Dedieu occupe depuis le 1er août, les fonctions de directeur général de Gamma Civic Ltd. Il succède à Carl Ah Teck, le président-directeur général de la compagnie, qui restera en fonction jusqu’à la prochaine Assemblée générale de la société afin d’assurer la passation des pouvoirs au nouveau venu.

Âgé de 48 ans, Geoffroy Dedieu, indique-t-on dans les milieux du groupe Gamma, compte une riche carrière internationale dans les secteurs bancaire et financier. Il est reconnu comme un planificateur financier agréé, en France, et est membre du Chartered Institute for Securities and Investments du Royaume-Uni. Le nouveau directeur général aura la responsabilité de mettre en place la vision stratégique du groupe et ainsi poursuivre sa diversification.

Geoffroy Dedieu pourra compter sur Twalha Dhunnoo, qui s’est vu confier le poste de directeur financier de Gamma Civic. Titulaire d’une maîtrise en ingénierie de l’Université de Cambridge, Twalha Dhunnoo est aussi un Fellow Chartered Accountant (FCA) de l’Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). « Il dispose d’un solide parcours professionnel, ayant notamment travaillé pour Ernst & Young ou encore Deutsche Bank, à Londres, jusqu’à 2007. Avant de rejoindre Gamma, il a occupé le poste de CFO dans une banque basée à Londres », explique un communiqué de Gamma. « Depuis 2015, la nomination de professionnels pour diriger le groupe, incluant les filiales, est une priorité pour le Conseil d’administration ainsi que pour les actionnaires-fondateurs. C’est dans cette optique que nous accueillons Geoffroy Dedieu comme nouveau directeur général. Avec Twalha Dhunnoo, il représente la nouvelle génération d’employés en qui nous avons pleinement confiance pour poursuivre nos efforts de diversification et d’expansion au-delà de Maurice », déclare Carl Ah Teck.

La direction de Gamma soutient que, fort de ces nouvelles compétences et expertises, le groupe compte « explorer de nouveaux secteurs d’activités stratégiques pour assurer la croissance et la création de valeur pour les actionnaires sur les moyen et long termes ». Plusieurs projets ont d’ailleurs été identifiés. « Le Groupe demeure optimiste quant à l’environnement des affaires et l’activité macroéconomique, notamment dans le secteur de la construction », ajoute la direction.

Société d’investissement, Gamma Civic a développé des activités dans les secteurs de fabrication d’agrégats, de la construction et du génie civil, l’immobilier, l’hôtellerie de même que la loterie nationale (Lottotech). Coté sur le marché officiel de la Bourse depuis novembre 1994, le groupe affiche un chiffre d’affaires de l’ordre de USD 165 millions.