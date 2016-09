GANESH CHATURTHI—Grosse affluence pour la cérémonie d’immersion

Ils étaient nombreux hier à rendre hommage à Ganesh, le dieu de la sagesse, de l’intelligence et de la prospérité. La fête Ganesh Chaturthi, commémorant la naissance du dieu à la tête d’éléphant et fils du dieu Shiva et de la déesse Parvati, enlève les obstacles et son nom est invoqué au début de chaque entreprise. Hier après-midi, les fidèles se sont dirigés vers les cours d’eau pour l’immersion des statuettes de Ganesh, symbolisant son retour vers le monde céleste.

Tout au long de la procession, les dévots ont entonné les chants pieux à la gloire de Ganesh et ont dansé le “jhakri” (danse traditionnelle). Les célébrations officielles organisées par la Mauritius Marathi Mandali Federation se sont déroulées à La Vanille, à Vacoas, en présence du ministre des Infrastructures publiques et du président de la Task Force pour le Ganesh Chaturthi 2016, Nando Bodha, du ministre des Arts et de la Culture Santaram Baboo, du PPS Toolsiraj Benydin et de nombreux touristes. La pluie intermittente et le vent glacial n’ont en rien entamé la ferveur des dévots, qui ont fait preuve de discipline. Vers 17h45, les premières statuettes ont été immergées.

La fête Ganesh Chaturthi est célébrée durant le mois de Bhadrapada et les dévots observent un jeûne de 40 jours, ayant débuté le jour du Nag Panchami. Ils confectionnent ensuite, à partir de l’argile, les statues, qu’ils placent sur un autel décoré, appelé Makhar. Des prières sont dites matin et soir et des offrandes sont offertes, notamment des modaks et des kanawlas. Lundi matin, une prière spéciale, le pranpratistha, est récitée pour insuffler la vie à la statue d’argile. Durant toute la nuit, des rituels ont eu lieu et les femmes vêtues du vêtement traditionnel, le Kashti, ont exécuté les pas du jhakri, danse traditionnelle.

L’uthar pooja est récitée pendant le trajet vers le lieu de l’immersion. L’ultime étape consiste à dissoudre les statuettes dans l’eau pour son retour à la nature. À Vacoas, l’immersion des statuettes s’est effectuée avant le coucher du soleil et les fidèles sont entrés dans l’eau en chantant les versets védiques, Ganapati Bappa Moriya Pursha Varshi Lawkar Ya. C’était aussi l’occasion de grandes réjouissances et de retrouvailles fraternelles. Avant l’immersion des statuettes, on a procédé à l’aarti. La procession était accompagnée de chants pieux, au rythme des tambours et de cymbales et de la danse traditionnelle, le jhakri.

Même ferveur à Allée Brillant, Vacoas, où les statuettes ont été immergées dans la rivière de la localité. Les membres du Shiv Mandir et du Hari Hara Vidya Bhawan ont fait le tour de la localité avant d’immerger les statuettes dans l’eau de la rivière. Le pandit Maheswarnath Dubey a rappelé que le corps humain est constitué de cinq éléments, dont la terre, qui est hautement symbolique. Il a parlé de la nécessité d’activer les chakras pour atteindre le moksha (libération suprême).

Le pandit Maheswarnath Dubey, du Spiritual Practice Institute, a organisé des causeries sur la spiritualité à Grand-Bassin, Montagne-Longue, Allée Brillant et Belle-Terre. L’infatigable homme religieux convie le public à une causerie sur le Pitri Paksh (rituel pour rendre hommage aux ancêtres) le 16 septembre de 18h à 20h au Shiv Mandir de l’Allée Brillant.

Par allieur, dans une déclaration au Mauricien hier à La Vanille, Vacoas, Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques et président de la Task Force pour le Ganesh Chaturthi 2016, s’est dit « très satisfait » du déroulement de cette manifestation religieuse qui, selon lui, « s’est déroulée dans les meilleures conditions » avec, d’un côté, les dévots faisant preuve de ferveur et de discipline et, de l’autre, la force policière, qui a assuré la sécurité et la fluidité du trafic dans les importants sites d’immersion, dont La Vanille, Pierrefonds, Flic-en-Flac et Pointe-des-Lascars.

Selon lui, la Task Force a pleinement assuré son rôle de coordination dans les 70 sites qui ont subi les travaux de dragage. Il était important d’assurer une circulation fluide pour canaliser le flux de dévots, d’assurer la propreté des lieux de culte et mettre en place une stratégie pour éviter les embouteillages. « C’était une bonne idée de décréter une “no car zone” sur un périmètre de 30 m et la convertir en zone piétonnière pour une meilleure circulation des fidèles », a-t-il affirmé. Selon lui, le Dieu Ganesh est l’une des divinités les plus importantes du panthéon hindou et cette fête a gardé sa valeur universelle à Maurice. Après la cérémonie d’immersion, il a tenu à rencontrer les dévots en marchant avec eux.