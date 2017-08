GANESH CHATURTHI :Visarjan à travers le pays

La fête Ganesh Chaturthi, qui marque la naissance de Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant, sera célébrée à travers le pays. La cérémonie de Visarjan (immersion des statuettes en argile de Ganesh) au niveau national aura lieu à 16h30 à la rivière Bonne-Veine, Quartier-Militaire. Pour rappel, il est dit que Ganesha, le Seigneur des catégories (ganapati), enlève les obstacles de la vie et règne dans le monde cosmique pour assurer protection à ses fidèles.

La Task Force présidée par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a multiplié les réunions ces derniers temps et a dressé un constat des travaux en cours sur les lieux d'immersion, notamment à Bonne-Veine, Quartier-Militaire. Des travaux d'embellissement et de dragage des cours d'eau se sont déroulés à la satisfaction des parties concernées afin que la fête se déroule dans les meilleures conditions.

Les statuettes fabriquées avec de l'argile seront transportées en procession dans une atmosphère de liesse vers les cours d'eau afin que les dévots fassent leurs adieux au Dieu Ganesh, qui les aura accompagnés pendant ces 40 jours de jeûne. Cette célébration, haute en couleur et appelée Visarjan, symbolise le retour de Ganesh, le fils de Shiva et de Parvati, au ciel et à l'océan. Tout au long de la procession, les fidèles chanteront les louanges de Ganesh et observeront différents rites pour rendre hommage à ce dieu de la force, de l'intelligence et de la richesse. Pour rappel, Ganesh enlève les obstacles et, à l'approche des examens de fin d'année, est vénéré par les étudiants avec dévotion.

Le Visarjan a nécessité plusieurs jours de préparation. Les statuettes ont été confectionnées avec de la terre ramenée de Baie-du-Cap et d'autres régions de l'île. Elles ont été peintes et ont fait l'objet d'adorations sur l'autel familial embelli de feuilles de bananier, de cannes à sucre et de guirlandes de feuilles de manguier, créant ainsi une atmosphère forestière. Les dévots ont aussi apporté des offrandes, tels des fruits et des sucreries, comme le modak, le laddoo et le kanawla. La nuit d'hier a été consacrée à des prières et à des danses folkloriques, comme le jhakri. Les dévots participeront aujourd'hui au murthi stapna (consécration des statuettes) et à l'Uttar Puja, qui consiste à demander la permission à Ganesh avant son immersion dans les cours d'eau. Selon une croyance populaire, il faut s'abstenir de regarder la lune car le Dieu Ganesh l'avait maudit le jour du Ganesh Chaturthi.