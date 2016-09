GANESH CHUTURTHI—AU SHRI MARATHI DHARMIC SABHA: SAJ invite la population à la patience et à la compréhension

Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, qui participait lundi après-midi à une cérémonie organisée au Shri Marathi Dharmic Sabha, à Vacoas, à l’occasion de la fête Ganesh Chuturthi, a invité la population à la patience et à la compréhension.

« Malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons à faire face, nous mettons le pays sur les rails du développement et du progrès. Le budget présenté par le ministre des Finances agira comme un catalyseur dans ce processus », affirme le Premier ministre. Les résultats attendus, dit-il, seront obtenus. Sir Anerood Jugnauth a invité la population à rester vigilante, à utiliser son intelligence et à faire la différence entre les destructeurs et les bâtisseurs.

Le Premier ministre a aussi annoncé que son bureau travaille sur la création d’une troupe culturelle nationale en collaboration avec toutes les parties. « Je veux que ce projet soit une vitrine magnifique de notre peuple multiculturel pour les touristes visitant le pays et dont les représentations seront incontournables. Je veux que ce soit quelque chose de fabuleux », dit-il.

Sir Anerood Jugnauth a consacré une bonne partie de son discours à l’importance de la spiritualité et de la promotion des valeurs culturelles traditionnelles. Ces valeurs, dit-il, constituent des moyens importants pour combattre les fléaux auxquels notre société est confrontée comme la drogue, l’immoralité, l’extrémisme et la criminalité.

Insistant sur l’importance de la foi en Dieu, sir Anerood Jugnauth a observé que souvent on lui demande comment fait-il pour occuper autant de responsabilités à son âge. « Ena lezot ki dimann mwa qui mo secret. Mo réponse li cler et mo touzour dir li. Mo croire dans Bondié. Mo croire dans la force divine. Se sa mo la force. Kan ou ena la foi dans Bondié et ou conviction ou na pas per narien », a-t-il lancé. Il a insisté sur la nécessité que dans des cérémonies comme celles organisées lundi, l’accent soit mis sur la spiritualité, sur les valeurs et traditions « qui déterminent ce que nous sommes et ce que nous serons ».

Le Premier ministre a lancé un appel aux organisations socioculturelles pour qu’une partie des 10 % d’augmentation des subsides qui leur sont accordés soit consacrée à la promotion des valeurs et du code de conduite. « Ces valeurs constituent le soubassement d’une société », a-t-il observé, en invitant les parents et les enseignants à donner des bons exemples aux enfants.

Pour sa part, le ministre Dan Baboo a expliqué la volonté de son ministère de décentraliser l’organisation des cérémonies annuelles de Ganesh Chuturthi. Il a parlé des activités organisées par son ministère en collaboration avec le Centre culturel marathi. Ainsi, les gagnants d’une compétition de danse représenteront Maurice à la troisième édition du « International folk music and danse festival » en Inde en novembre prochain. Il a aussi insisté sur la contribution à la préservation des valeurs culturelles.