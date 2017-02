GANGA TALAO, GRAND BASSIN : Un rêve sacré

Autrefois connu comme Pari Talao, le lac des anges, Grand Bassin est le lieu de convergence de milliers de pèlerins depuis des générations. Ganga Talao a pris ce caractère sacré vers la fin du 19e siècle, souligne Deeal Ragoonath. Le lac sacré était apparu dans un rêve et avait été découvert lors d’un premier pèlerinage, vers la fin du 19e siècle, par un groupe de dévots menés par le pandit Jhummungeer Napal Gosayne.

Il vit un lac situé dans une forêt sur les hauts plateaux. Au milieu du lac se trouvait une petite île où il vit des anges danser. Ce lac (talao) avec des anges (pari) était constitué d’eau sacrée. Le pandit Jhummungeer Napal Gosayne fit très vite fait le lien entre son rêve et la rivière Gange en Inde. Comme la fête de Maha Shivaratree était proche, l’homme décida de se mettre à la recherche de cette eau pour la verser sur le dieu Shiva. C’était en 1898.

Lieux de culte.

La nouvelle du songe se répandit rapidement dans les villages alentour. Elle réconforta surtout la communauté hindoue, fraîchement immigrée, qui croyait fermement dans la nature particulière de l’île. “Les hindous ont débarqué à Maurice avec leurs nombreuses croyances. Parmi, l’importance d’avoir des lieux de culte comme le Devkoor à la maison, où on fait la prière matin et soir; le Chautra, le gardien de la cour et de la famille; le Kalimaye, placé au début ou à la fin d’un village comme protecteur; et le Shivalay, lieu de prière en communauté. En Inde, ils avaient aussi des lacs sacrés où ils allaient en pèlerinage. Cela leur manquait à Maurice, jusqu’au jour où les dévots ont appris qu’un prêtre avait fait ce rêve”, confie Deeal Ragoonath, ex-rédacteur en chef à la MBC. Ce dernier a aussi été impliqué socialement comme l’un des coordinateurs à la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation et a été très actif au niveau international en tant que membre du Hindu Swayamsevak Sangh (HSS).

Ces images furent une évidence pour le pandit Jhummungeer Napal Gosayne, qui officiait à Bois Pignolet. La décision fut prise de mener les recherches dans le centre de l’île. “Mais à la fin du 19e siècle, certaines régions de l’intérieur étaient encore difficiles d’accès, voire inconnues, et les premières tentatives furent infructueuses”, confie notre interlocuteur.

Premiers pèlerins.

Finalement, en 1898, vers le mois de février, le pandit tenta une nouvelle excursion en compagnie du pandit Shri Mohanparsad, un prêtre de Goodlands, et de neuf autres villageois. Ce groupe de premiers pèlerins avait la ferme intention de recueillir de l’eau du lac sacré. Ils partirent du Maheswarnath Mandir de Triolet, créé en 1888. Si la première partie du parcours fut relativement accessible, la deuxième partie fut plus incertaine. Après Vacoas, il n’y avait plus de routes. L’intérieur de l’île était dense. Après une longue marche qui dura un jour et une nuit, ils découvrirent finalement dans la brume du petit matin, au milieu de la verdure, le lac de leur rêve : une paisible étendue d’eau, entourée de buissons verdoyants et de grands arbres, avec un îlot en son centre.

Dans la foulée du pandit Gosayne, de plus en plus de gens se rendirent au lac, même s’il était toujours à l’état sauvage, difficile d’accès et dangereux. “En 1952, j’avais 4 ans. Nous étions partis de Montagne Blanche à bord d’une voiture louée par mon oncle. Nous avons roulé jusqu’à Bois Chéri. Juste après les champs de thé, il n’y avait que la forêt. Il n’y avait rien d’autre à cette époque. Les adultes ne m’autorisaient pas à aller plus loin. Je me souviens que ma mère s’était fracturée le pied en tombant dans un trou”, raconte Deeal Ragoonath. Situé sur les terres de la Couronne, le lieu, connu comme Grand Bassin, abritait alors un pavillon de chasse et était fréquenté par des bûcherons.

Transformation du lieu.

Des développements au Pari Talao ont commencé à apparaître, car les gens se rendaient au lac sacré en plus grand nombre chaque année. Les premières structures en bois furent érigées dans les années 1920. En 1939, le gouvernement colonial accorda un congé aux hindous pour le Maha Shivaratree. “Durant cette même période, des ministres de foi hindoue dans le gouvernement ont demandé que Grand Bassin devienne un lieu sacré. On l’a donc confié au Hindu Maha Sabha, une organisation créée en 1925 pour s’occuper de la religion et du sort des hindous. Aujourd’hui, ils sont toujours propriétaires de 60% des terres autour du lac”, souligne Deeal Ragoonath. Il précise que ce n’est qu’après l’indépendance que Grand Bassin a connu les plus grands changements, surtout grâce à Dayanand Basant Rai; “dimounn ti fini par apel li Minis Grand Bassin”. Ce dernier était ministre de la Sécurité sociale et avait sous sa tutelle le Sugar Industry Labour Welfare Fund. “Il a confié à cette structure la tâche de construire les toilettes, les salles de bains. Vers 1962, on y a érigé deux grands halls pour que les pèlerins puissent se reposer.”

Les marches qui permettent de descendre jusqu’au lac proviennent des Mauritius Railways. “Il avait fait trier les grosses pierres provenant des anciennes gares ferroviaires qui se trouvaient dans les champs de cannes et qui avaient été abandonnées. Ces pierres ont été utilisées pour construire l’escalier.” Parmi ses autres souvenirs, Deeal Ragoonath sait que Manilall Ramdin, un propriétaire d’une usine de thé, avait constitué une fédération de bénévoles sous le nom de Jai Hind Samaj. “Ils avaient été les premiers à contribuer pour offrir un repas aux pèlerins.” Le District Council de Grand-Port/Savanne s’est occupé des travaux d’éclairage et d’électrification. Vers la fin des années 60, le premier temple, Vishwanath Mandir, a été construit grâce à un don de veuve R.B. Boondhun. Il est géré depuis par le Hindu Maha Sabha.

Ganga Talao.

Le 21 juin 1972, le pandit indien Vidhya Nidhi Pandey est invité à Maurice pour verser l’eau du Gange dans le lac, officialisant ainsi un lien physique et symbolique entre Pari Talao et le fleuve sacré indien. “C’est à partir de là qu’on a commencé à appeler ce lieu Ganga Talao”, souligne Deeal Ragoonath. D’autres ont aussi laissé leurs empreintes sur le site, à l’instar du ministre des Affaires étrangères de l’Inde, Atal Bihari Vajpayee qui, lors de sa visite en 1977, a suggéré la construction d’un temple d’Hanuman. Durant son passage à Maurice, le chanteur indien Gulshan Kumar a proposé la construction d’une statue de Shiva sur la rive de Ganga Talao. Elle a été réalisée par le sculpteur indien Matu Ram Verma, et inaugurée en 2007.

Chaque année, Ganga Talao voit affluer pèlerins et visiteurs, en particulier à l’occasion de Maha Shivaratree. Devenu un site de pèlerinage national, il n’a pas manqué d’acquérir une renommée régionale, voire internationale. De nombreux dévots se déplacent d’Afrique du Sud, de Singapour, de Malaisie et même de l’Inde, pour participer à la célébration.

Selon Deeal Ragoonath, la transformation de Grand Bassin en Ganga Talao est “une très belle histoire de notre patrimoine. Unique en son genre puisque tout est parti d’un rêve divin ou d’une légende. Depuis, cela a connecté les hindous à un rituel spécial”.