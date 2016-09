Gare à la politique de l’autruche !

La perception est telle que de nos jours, nos jeunes sont vus par bon nombre comme des individus avachis surtout lorsque vient le temps de la réflexion et de la prise de décision. Pourtant nous avons récemment été témoins de leur volonté d’agir. En effet, ils ne sont pas tous des jeunes paumés qui ne pensent qu’à leurs gadgets électroniques ; téléphones mobiles, tablettes et autres.

Ils étaient peut-être peu nombreux à venir défendre leur cause quant au paiement des frais d’examens de la SC et de la HSC. Cependant, certains y étaient parce qu’ils ont cru bon de se dire, de se faire entendre. Ce groupe de protestataires était la voix de ces autres qui ne sont pas prêts à sortir de l’ombre puisqu’on ne les y a pas préparés. Saluons le courage de ces jeunes qui ont osé déclamer leur opinion. Amorphes … ils ne le sont pas tous ! Même si la Ministre de l’Éducation n’est pas revenue sur la décision prise initialement, n’empêche qu’il y a eu rencontre, discussion et consensus sur une date ultérieure pour le paiement.

Nous, adultes, avons le verbe facile et n’hésitons point à critiquer la jeune génération qui, dit-on, n’a rien de comparable à celle d’autrefois. Entendons-nous là une pointe de nostalgie ? Ou est-ce plutôt un moyen de se voiler la face ? Qui est responsable de la jeunesse d’aujourd’hui si ce n’est avant tout les parents et la société dans laquelle ils évoluent. Le constat semble alarmant : beaucoup de parents oublient souvent que les enfants ont besoin de modèles. L’encadrement des aînés est essentiel. Et si nous nous mettions plutôt à critiquer ces parents qui au profit de leurs carrières délaissent leur rôle primaire, celui de parents, qu’ils troquent aisément contre un cellulaire dernier cri voire une carte bancaire alimentée à chaque fin de mois ?

À qui donc la faute si nos jeunes ne sont pas le reflet des attentes de leurs prédécesseurs ? Le jeune n’est pas comparable à une balle de flipper. Il est de mise d’évoluer dans un environnement propice où le dialogue avec ses aînés est primordial. Paradoxalement nous vivons dans une ère technologique mais la communication ne passe pas ou passe mal ! Prenons le temps à en consacrer à nos enfants, à nos jeunes. Ceci n’est pas uniquement la prérogative des enseignants. Il est temps de se rendre à l’évidence : si nous excluons le temps de dialogue communicatif dans nos foyers, nos jeunes n’en grandiront qu’appauvris d’une richesse qui doit être transmise en son sein. Si nous continuons à perpétuer le culte de la récompense avant que l’effort ne soit fourni, alors, dans un avenir proche, nous ne pourrons que nous blâmer de nos manquements. Or, on dira que décadence juvénile tirerait racine des non-agissements de leurs parents.

La critique est aisée. Et faire preuve d’empathie serait synonyme de faiblesse devant le jeune. Établir une relation communicationnelle avec le jeune s’avère le parcours du combattant pour beaucoup. Mais au fond, la rébellion de nos jeunes n’est en réalité qu’un SOS. Comment se créer une identité sans le soutien des siens ? Difficile tâche pour nos jeunes qui ont soif de grandir et qui regretteront bien vite d’avoir grandi trop tôt ! À nous, adultes et parents, de les aider à savourer, pleinement et comme il se doit, de cette tranche de leur vie. À nous d’aider à réduire l’écart qui mène au gouffre de l’alcoolémie ou encore de la toxicomanie. La politique de l’autruche vaincra et la menace de ‘perdre’ nos jeunes s’actualisera si parents ne se décident pas enfin à reprendre leur rôle, et à mobiliser la scène de la vie familiale. Notre jeunesse alors ne se portera que mieux.