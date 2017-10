GASTRONOMIE DE LUXE : Échanges entre la Côte d’Azur, Monaco et Maurice

Du 6 au 11 novembre, Maurice accueillera une manifestation internationale portant sur la « Gastronomie de luxe Côte d’Azur et Golf ». Cet événement, une première du genre à Maurice, s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre le Board of Investment (BOI) et la Team Côte d’Azur lors d’un forum d’affaires organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, en mars dernier. Cet accord, facilité par Luc Raffard, vise à favoriser les investissements et échanges entre la Côte d’Azur et l’île Maurice dans des domaines divers.

Cette manifestation se déroulera dans des hôtels de renom de l’île. En 2018, ces mêmes manifestations seront organisées à Monaco et en France comme le prévoit l’accord de partenariat. Plusieurs institutions hôtelières de renom ont été sélectionnées, après concertation, nommément le Royal Palm, Le Prince Maurice, l’Héritage Telfair et le Château de Bel Ombre pour accueillir cette première expérience « Gastronomie de luxe et extra luxe et Golf ». Elles ont accepté spontanément d’apporter leur concours et leur expérience pour les soirées gastronomiques et les compétitions de golf. Cet événement est ouvert à la fois aux Mauriciens et étrangers.

L’événement est sponsorisé par la société OK SA, dont Luc Raffard est le PDG, et City Sport Mauritius. Il bénéficie également du patronage du BOI, de la Mauritius Tourism Promotion Authority et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Outre les instances citées et les hôtels de renom concernés, cette manifestation a également pour partenaires le Mauritius Institute of Training and Development, l’École hôtelière Sir Gaëtan Duval ainsi que la société des bains de Mer de Monaco (SBM) et la société Luc et Luc Maurice.