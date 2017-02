GASTRONOMIE - SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT & SPA : Anne-Laure Rubi, « Notre signature réside dans le partage »

Jusqu'au 19 février, le Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa célèbre une nouvelle collaboration culinaire et gastronomique avec La Petite Maison de la Côte d’Azur, une enseigne que tient Nicole Rubi et qui a fait son succès auprès du roi et de la reine de Jordanie, d'hommes politiques ou encore de vedettes de la chanson et du cinéma. À tel point que son enseigne est accompagnée de la devise « Tous célèbres ici ». Pour la mise en place du pop-up restaurant de La Petite Maison au Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa, c'est la fille de Nicole, Anne-Laure Rubi, qui se trouve aux commandes pour une expérience gustative unique, dont le concept tourne autour d'un art convivial et du plaisir du partage.

Une grande simplicité émane d'Anne-Laure Rubi, qui nous conte la cuisine de sa mère, Nicole, la patronne de La Petite Maison, connue comme étant la plus célèbre de Nice pour sa cuisine, qui oscille autour de la salade d'artichauts à la crème d'anchois et de la brouillade de truffes, en passant par la mousse au chocolat blanc et de limoncello, toujours servi avec générosité.

« Nous avons choisi pour cet événement de pop-up au Shangri-La de garder le nom de La Petite Maison, qui reflète bien le savoir-faire de la cuisine de Nice. Notre succès repose sur le concept d'une cuisine méditerranéenne et le goût des produits du terroir de notre région, qui est mis en relief. Ma mère s'est beaucoup inspirée de mon grand-père, César, qui avait fait des spaghettis flambés sa signature. Elle insuffle l'esprit du partage et notre restaurant déborde de recettes généreuses. Aujourd'hui, nous avons une franchise à Londres, Dubaï, Miami, Istanbul et Beyrouth. Cela fait 50 ans que mon père est marié à ma mère et il me dit toujours qu'elle fait des pâtes “à tomber par terre”. »

Avec la devise « Tous célèbres ici » sur sa carte de visite, Anne-Laure Rubi explique que, de bouche-à-oreille, le restaurant est devenu l'endroit privilégié des hommes politiques, des rois et des reines, voire des stars de la trempe de Madonna, d'Elton John et de Bono. Elle raconte que son restaurant, qui se situe face à la Promenade des Anglais, à Nice, a été témoin de l'attentat du 14 juillet 2016. « Bono était sur place et il a dû rester confiné. Nous avons tous été surpris de voir tout ce carnage. » Le fait d'avoir pu introduire le concept de La Petite Maison à Maurice révèle chez Anne-Laure Rubi un sentiment de fierté.

« C'est surtout la réaction des hôtes mauriciens qui me conforte et le sentiment d'avoir pu emmener La petite Maison, le restaurant niçois de ma mère, réputé pour ses plats et pour ses célébrités, au Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa. Du coup, cela permet aux Mauriciens de découvrir la signature de nos plats, qui sonne comme un repère de fête pour les grands évènements. Et au moment du dessert, on aime bien allumer des bougies, comme pour apporter un peu de chaleur. On aime bien entretenir cette alchimie entre les convives. Moi, je seconde ma mère avec beaucoup d'humilité et notre succès repose aussi sur les produits frais et l'art de vivre de la table à la française. »

Pour ceux qui désirent goûter à la cuisine d'Anne-Laure Rubi, les 18 et 19 février sont les deux derniers jours pour réserver votre table au Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa.