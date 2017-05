GÂTEAUX TRADITIONNELS : Les joyaux de Kushima

Gulab Jamun : ces boules, allongées, sirupeuses qu'on peut déguster à n'importe quelle saison, Kushima peut se targuer de posséder une recette de gâteau traditionnel qu'elle prépare à sa façon.

On sait que les gâteaux mauriciens ont pour origines divers pays, dont l'Inde. Kushima sait mélanger les saveurs, le sucré et le salé, le très doux à l'épicé. Gulab Jamun figure parmi les desserts les plus populaires de l'Inde! Il se compose de boulettes traditionnellement à base de lait épaissi ou réduite, imbibé de sirop de sucre aromatisé rose. Il tire son nom de deux mots : Gulab, qui signifie « a augmenté » (pour le sirop de rose aromatisé) et Jamun qui est une sorte de profonde couleur violette baie sur les Indiens (les boulettes cuites sont de couleur brun foncé). Gulab Jamun est servi à température ambiante. Ce dessert est servi lors de différentes cérémonies ou fêtes : célébration de Eid ul-Fitr et Eid al-Adha, la fameuse fête de la lumière Diwali aussi.

Kushima Authelsingh, enseignante de biologie, passionnée de chevaux aime aussi les bons petits plats qu'elle cuisine amoureusement pour son époux et amis. Elle est curieuse de nouvelles recettes de cuisine et aime les partager.

Outre ses connaissances culinaires, Kush se lance timidement dans la peinture et a déjà exposé quelques toiles. On verra bientôt ses nouvelles créations au Château du Réduit pour une exposition sur la diversité culturelle.

En attendant, plongeons-nous dans la cuisine de Kush à Saint-Pierre ! Il existe différentes variétés de Gulab Jamun et chacune a une saveur ou une forme distincte. Plutôt dessert parce que le Gulab Jamun a une couleur dorée à la cuisson à cause du sucre présent dans le lait concentré.

Ingrédients

Pour le Dough

1 boite de lait condensé / 390 gsm

2. 1 tasse de farine pour pâtisserie / une pincée de bicarbonate

3. De la levure

Pour le sirop

1 tasse de sucre

Une tasse d'eau

5 gousses de cardamome

Un peu d'extrait de vanille et d'eau de rose

Préparation

Faire le sirop en mettant à bouillir le sucre, l'eau, la vanille, l'extrait de rose et les gousses de cardamome pendant 12 minutes à feu doux. Quand le sucre a fondu complètement et le liquide devient épais, enlever du feu. Laisser refroidir. Mélanger dans un grand bol le lait concentré, le bicarbonate, la levure et bien mixer. Ajouter graduellement la farine et ne pas laisser coller la pâte. Faire de petites boules avec la pâte en modelant avec vos doigts et la palme de la main. Dans une casserole, mettre un peu d'huile et faire frire les Gulab Jamun à feu moyen jusqu`à l'obtention d'une teinte légèrement brune. Laisser refroidir pendant trois minutes, ensuite plonger les boulettes dans le sirop. Placer le dessert sur une surface plane et laisser sécher. Bon appétit !