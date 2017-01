GAYRAM ITTOO, ACTIVISTE SOCIAL : Le scoutisme est une vraie école de la vie

Gayram Ittoo a assuré la formation et l’épanouissement de plusieurs centaines de scouts à Maurice au sein de la 3rd Upper Plaines Wilhems, une des branches affiliées à la Mauritius Scout Association, et en Afrique. Ce professionnel à la carrière bien remplie trouve encore du temps pour être activiste pour de bonnes causes en faveur de l’environnement et de la prévention du sida.

Parlez-nous de votre carrière professionnelle…

J’ai commencé ma carrière à l’usine sucrière de Reufac à Vacoas et, à sa fermeture en 1985, j’ai été muté à Mon Désert Alma, à Saint-Pierre. Grâce à ma formation technique dans la mécanique du Moulin, j’ai été choisi pour aller travailler au Mozambique, ce que j’ai fait de 1999 à 2003. Là bas, j’ai commencé comme ajusteur mécanicien à l’usine de Maromeo pour terminer comme chef de quart dans la même usine.

En 2004, j’ai pris de l’emploi au Water Tech et en septembre 2007 je me suis rendu au Congo Brazzaville pour le compte de l’industrie sucrière. J’y suis resté jusqu’en 2010 et, en 2011, j’ai eu un appel pour monter une usine d’éthanol au Zimbabwe. De retour à Maurice en 2012, j’ai pris de l’emploi à Padco comme superviseur d’atelier. J’ai ensuite ouvert ma propre entreprise.

Depuis 1980, j’ai ajouté une autre activité dans mon carquois — l’organisation des tours. J’ai beaucoup voyagé et j’ai fait voyager beaucoup de parents et d’amis. Nous sommes allés à l’île de La Réunion, à Rodrigues, aux Seychelles, en Inde et bientôt nous mettrons le cap sur la Malaisie, Dubaï, et d’autres destinations.

Sinon, quelles sont vos passions ?

Je suis un défenseur enthousiaste de l’environnement. J’ai travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement et la municipalité de Vacoas-Phoenix sur le projet de protection des cavernes Choux et Hirondelles, à Glen Park. J’ai été le premier organisateur de la caravane de sensibilisation au Sida à Maurice en collaboration avec les scouts de Maurice et le ministère de la Santé. J’ai été aussi responsable d’un tel programme lors de mon affectation au Mozambique.

J’aime beaucoup la natation que j’ai apprise à la piscine de Pavillon, à Quatre-Bornes. Cela fait déjà dix ans que j’emmène mes scouts faire de la natation à Flic-en-Flac les samedis matins en été.

À cet effet, votre grande passion demeure le scoutisme…

Pour moi le scoutisme est une vraie école de la vie. Ma femme et mes deux filles sont aussi scoutes. Deux de mes petits frères, Jayaraj et Giandeo, étaient également scouts dans la 3rd Upper Plaines Wilhems. J’ai eu la chance de suivre mon “de wood badge” et “alt” pour devenir Adult Leader Trainer. Je fais donc partie de l’équipe de formateurs dans le mouvement scout à Maurice. Je suis aussi détenteur du Bronze, Silver et Gold award du Duke of Edinburgh Award Scheme.

Parcours

Gayram Ittoo est né le 15 juillet 1959 dans une fratrie de cinq. Après ses études secondaires au collège Eden de Vacoas, il s’est intéressé à la mécanique et a suivi, de 1976 à 1979, un cours de trois ans au Collège Technique de Saint Gabriel, à Sainte Croix. Par la suite, il est entré dans le social jusqu’au cou, tantôt dans le scoutisme, tantôt dans le combat pour la prévention du sida. Au fil du temps et ses expériences, il est devenu un organisateur et un animateur hors-pair, un boute en train qui ne se lasse pas de faire bonne œuvre…

Acceptant toutes les religions du monde, sa religion à lui c’est l’amour, sans omettre un grand amour pour les chiens y compris les trois dont il est le propriétaire. Sinon, il déteste les corrupteurs et les corrompus, l’hypocrisie, le mensonge, l’adultère, l’abus de pouvoir, le trafic de drogue, l’apartheid, la violence domestique et la maltraitance de l’enfant.