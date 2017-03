Il est beaucoup question de « gender » ou genre en ce temps de mondialisation de la bonne gouvernance. On évoque aussi le lancement d’un Parliamentary Gender Caucus par la Speaker de l’Assemblée nationale. C’est vous dire toute l’importance que le gouvernement du jour accorde à ce concept de « gender ».

Dans plusieurs pays, le ministère de la Femme, créé afin de promouvoir les droits des femmes et l’égalité des sexes, a été remplacé par un ministère du Genre. C’est bien que filles et garçons, hommes et femmes, puissent s’épanouir sur un pied d’égalité. Ce n’est pas juste que, dans certains pays, les filles ne peuvent se rendre à l’école, les femmes n’ont pas le droit de voter ni de conduire une voiture, et qu’une femme ait un salaire plus bas qu’un homme pour le même type de travail.

D’après Marguerite Peeters, auteur de Le gender, une norme mondiale?, (interview publiée dans Le Mauricien du lundi 18 novembre 2013, pages 8-9), « l’utilisation de l’éducation pour imposer certains changements de la société, notamment la neutralité sexuelle, est une violation fondamentale des Droits de l’Homme ». Elle fait ressortir que « en 1955, le psychologue et sexologue américain John Money établit pour la première fois une distinction entre ‘sexe’ (identité sexuelle biologique) et ‘genre’ (identité sexuelle sociale qu’un individu s’attribue à lui-même par le ‘dire’ et le ‘faire’). » Cette dame, qui est directrice de l’Institut intercultural Dialogue Dynamics, se dit contre le ministère du Genre.

Il ne faut, en aucun cas, occulter le fait que, biologiquement, la femme est différente de l’homme. Différente, mais pas nécessairement plus faible – comme nous donne à penser le cliché du « sexe faible ».

L’homme et la femme sont complémentaires; dans la cellule familiale cette complémentarité aide à l’épanouissement complet des enfants. Des couples heureux, des enfants qui se sentent bien dans leur peau, des personnes âgées que l’on ne met pas de côté, et le monde ira mieux.



