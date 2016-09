GENDER LINKS: Formation pour rendre les femmes plus autonomes

Gender Links s’est engagé à rendre plus autonomes 95 femmes, n’ayant pas de grands moyens financiers, à travers des formations. Celles-ci s’orientent vers une approche intégrée des connaissances élémentaires et de l’entrepreneuriat, la prise de décision, le business management, l’informatique et les opportunités de rencontres. En collaboration avec Lux* Resorts & Hotels, Gender Links espère que ce moyen de parrainage permettra aux femmes ciblées de mieux s’affirmer. Ce projet bénéficie également du soutien financier du Decentralised Cooperation Programme (DCP) de l’Union européenne. Anushka Virahsawmy, Country Manager de Gender Links, ajoute qu’une structure de parrainage a été instituée avec des mentors venant de la même localité que les bénéficiaires. « Les mentors ont le profil complet des bénéficiaires. Ils sont aussi formés par Gender Links pour être économiquement indépendants, servant ainsi de modèle dans leur filière. Pour assurer un meilleur suivi du programme, dix mentors ont la responsabilité de dix bénéficiaires, chacune habitant dans leur localité », affirme-t-elle. Les inégalités homme-femme sont aussi abordées ainsi que les relations de pouvoir sur une base individuelle et sociétale.