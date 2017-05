GENTLEMAN À LA POINTE TAMARIN : L’art et la culture contre l’exclusion

Les élèves de La Pointe Tamarin Art & Music Centre se préparent à accueillir Gentleman, le jeudi 4 mai, de 16h à 18h. Avec peu de moyens, les bénévoles de cette ONG travaillent d’arrache-pied depuis douze ans pour offrir aux jeunes de la région une plate-forme artistique d’excellence. Une autre façon pour combattre autrement les fléaux et la précarité. Reggae Donnsa a décidé de mettre ces efforts en lumière.

Au sein d’un deux-pièces chaleureux et lumineux se réunit chaque dimanche une trentaine d’enfants et d’adolescents habités par la même passion. Munis de pinceaux, de crayons et d’autres matériels artistiques, les petites mains sont à l’œuvre. Concentrés sur leurs travaux, ils laissent s’exprimer leur créativité, jouant avec les formes et les couleurs.

Jean-Yves L’Onflé et Eric Laviolette, deux des trois éducateurs bénévoles qui supervisent les classes d’art, défilent entre les groupes, conseillant et épaulant leurs poulains. Dans un autre coin de la pièce, deux jeunes filles égrènent quelques accords de guitare, sous les yeux bienveillants de leur éducateur, le chanteur Zanzak Arjoon. Les classes de musique sont normalement programmées le vendredi après-midi, mais cette répétition s’impose dans le cadre du passage de l’icône du reggae Gentleman à La Pointe Tamarin.

Stabilité émotionnelle.

Dirigé par Zanzak Arjoon et Jean-Yves L’Onflé, La Pointe Tamarin est une école de vie où des jeunes s’épanouissent artistiquement et académiquement. “Nous sommes un pivot culturel pour l’enfant et l’endroit”, souligne Zanzak Arjoon. L’institution a accueilli quelque 400 jeunes depuis son ouverture. Elle “offre une orientation artistique dont la finalité est de permettre à des jeunes d’avoir une certaine stabilité émotionnelle, qui les conduit à une stabilité académique”. Jean Yves L’Onflé donne en exemple un enfant qui demande systématiquement comment on écrit les éléments qu’il produit dans ses peintures.

Avec la formation de base qui leur est dispensée, les élèves “excellent dans leurs collèges et certains figurent même parmi les premiers de leurs classes”. Le centre travaille en étroite collaboration avec l’école primaire de la région, St Benoît RCA. Des cours de dessin sont inclus dans le programme scolaire pour les élèves de Grade I à III et cette institution a remporté plusieurs fois des prix au niveau national.

Épanouissement individuel.

Les élèves de La Pointe Tamarin sont encadrés afin qu’ils puissent développer leur propre vision de l’art. “Nous leur offrons une base solide en dessin et en peinture et attisons leurs intérêts. Cela débouche souvent sur une orientation professionnelle toute trouvée. Certains désirent se tourner vers le professorat ou vivre de leur art”, précise Jean Yves L’Onflé. Cela est confirmé par Anaelle Jolicoeur, qui fréquente le centre depuis l’âge de douze ans. “Ce centre a développé ma passion pour les arts et m’a offert un encouragement personnel. Je suis aujourd’hui une des meilleurs élèves de ma classe et j’ai obtenu une bourse de la Promotion and Development (PAD)”.

L’une des missions du centre est d’œuvrer à l’épanouissement individuel de ses locataires. Les plus grands comme les tout-petits ne se font guère prier pour nous parler de leur motivation. “Nous évoluons comme une famille à La Pointe Tamarin. Peu importent nos différences, nous nous épaulons”, confie Queency Govind, 16 ans, inscrite au centre depuis quatre ans. “Et ce n’est surtout pas parce que c’est un dimanche que notre motivation est moins grande”, précise Mohesh Carma, 15 ans, étudiant au collège du Saint-Esprit de Quatre-Bornes. “Je viens ici depuis huit ans. Je suis passionné par l’art et c’est encore mieux quand je le pratique dans ce cadre familier et accueillant”, ajoute-t-il.

Lieu de rencontre et de partage.

D’autres, comme Yuthika, 16 ans, étudiante au MGSS de Solférino, a trouvé son style de prédilection : le repeated pattern. Eloïse Labonté n’a que 7 ans, et pourtant ses toiles dénotent une maturité étonnante. “C’est la raison pour laquelle nous l’avons promue dans un groupe plus avancé.” Au fil des années, La Pointe Tamarin est devenue un lieu de rencontre et de partage, mais aussi une référence artistique qui va au-delà de Tamarin.

“C’est triste de constater comment la drogue synthétique fait des ravages à Tamarin, et c’est l’une des raisons qui nous encouragent à encadrer ces enfants. Qu’ils trouvent un exutoire à travers l’art au lieu de se tourner vers ces maux”, dit Jean Yves L’Onflé.

Au fil des années, les animateurs du centre se sont transformés en conseillers pour ces jeunes. “Nous jouons un grand rôle dans la prévention. À notre grande satisfaction, tous les jeunes qui passent par le centre ne touchent ni aux drogues synthétiques ni aux drogues dures”, ajoute Zanzak Arjoon. Enn nouvel vizion fredonne ce dernier, qui souhaite donner la chance aux enfants des familles issues de poches de pauvreté de s’améliorer artistiquement et académiquement.

Gentlemen, phare sur l’ouest

Bien qu’ils souhaitent garder la surprise jusqu’à bout, les enfants de La Pointe Tamarin comptent bien surprendre Gentleman lors de son passage. Au programme : interpréter un ou deux morceaux de son répertoire et lui présenter quelques peintures. D’autres associations comme La Mizik dans la Peau de Kerwin Castel, une formation de Petite Rivière Noire et le groupe Sing Again de Linzy Bacbotte seront de la partie pour accueillir le chanteur. “Sa présence est comme un phare pour éclairer les activités de La Pointe Tamarin et de toute cette partie de l’ouest”, précise Zanzak Arjoon. “Il y a un grand engouement des enfants du centre et une effervescence dans cette région ouest”.

CSR : Des lacunes qui freinent le travail

Faute d’espace, de fonds et de ressources bénévoles, La Pointe Tamarin n’est pas en mesure d’accueillir plus de jeunes; une trentaine se retrouve sur la liste d’attente. Zanzak Arjoon estime que la nouvelle définition du CSR à Maurice accorde “plus d’importance aux grosses machineries administratives au lieu de voir les actions concrètes qui s’inscrivent dans la durée. La Pointe Tamarin offre des résultats. Avec l’étroite collaboration des écoles de la région, nous aidons à l’amélioration de la performance scolaire, qui était en dessous de 40% et qui se situe entre 65% et 70% aujourd’hui”.

Le président de l’association confie qu’avec la centralisation, moins de latitude est laissée au secteur privé pour évaluer les actions sur le terrain et décider lesquelles soutenir.