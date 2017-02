GESTION IMMOBILIÈRE : Horizon Holidays s’associe à Village n Life

La location de résidences secondaires a modifié dans une certaine mesure l’industrie vacancière à Maurice. Horizon Holidays, acteur important dans la gestion de biens immobiliers secondaires, est l’un des témoins privilégiés de la demande croissante pour ce type d’hébergement. En ce début d’année, Horizon Holidays s’est associée à Village n Life, groupe immobilier & hôtelier en Afrique du Sud, pour créer VNL Horizon. L’un des premiers projets de ce joint-venture est la gestion et la location de résidences à La Balise Marina, première marina offrant une formule de location de vacances à Maurice.

Ce partenariat vise à permettre à Horizon Holidays d’accroître ses activités à Maurice et de proposer ses services à de gros projets immobiliers IRS/RES. VNL Horizon a démarré les activités de gestion de quelques résidences à La Balise Marina, au West Island Resort et à l’Estuaire. Les promoteurs envisagent d’ajouter de nouvelles résidences luxueuses à leur portfolio dans les mois à venir.

De plus, le groupe Horizon, qui entame sa 10e année d’activités, espère accroître sa demande venant du marché sud-africain, d’attirer des investisseurs sud-africains et de leur proposer de nouveaux projets immobiliers. En effet, Village n Life compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur hôtelier et de la gestion de biens en Afrique du Sud.

« Dans cette même optique, Horizon Holidays contribuera à faire grandir le réseau de Village n Life et leur permettre de pénétrer le marché mauricien. Nous voulons apporter à une clientèle de plus en plus exigeante ce qu’il y a de meilleur et nous sommes confiants que nos expériences combinées dans nos marchés respectifs feront de VNL Horizon une référence à Maurice et dans la région », explique Sebastien Bax de Keating, directeur d’Horizon Properties, dans un communiqué pour annoncer le démarrage des activités de cette nouvelle entité.