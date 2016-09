GFA INSURANCE: Un “Guidoto” pour les automobilistes

Le lancement du Guidoto, un livret pédagogique de la GFA Insurance à l’intention des conducteurs a été effectué en présence de Paramasivum Pillay Vyapoory, Président de la République par intérim au Courtyard hier. Ce guide vient encourager les automobilistes à revoir leur manière de conduire. Abdel Ruhomutally, Managing Director de GFA Insurance, indique que le livret Guidoto est gratuit et a été tiré à 40 000 exemplaires. Et, que d’ici peu une version électronique sur le site Internet de Guidoto sera disponible.

Pour Paramasivum Pillay Vyapoory, ce guide permettra aux conducteurs de devenir plus responsables. En 2015, rappelle-t-il, la route a fait 139 morts. Chaque conducteur, dit-il, a le devoir de se responsabiliser jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun mort sur les routes. « Ramener le chiffre à 0 est un bien ambitieux projet qui ne peut se faire qu’à travers l’éducation. C’est un guide qui aura un impact sur les Mauriciens et je félicite la GFA pour ce bon travail ». Il a aussi félicité Nando Bodha, le ministre des Infrastructures publiques, pour le lancement de la campagne National Safety Road. Paramasivum Pillay Vyapoory a lui même partagé un moment fort avec ceux présents en disant qu’il a perdu son père dans un accident de la route et qu’il ne souhaite aucunement que cela arrive à d’autres.

Le Guidoto offre des informations précises sur la conduite, le réseau routier, les sanctions en cas d’infraction, des adresses et numéros de téléphone des services essentiels, des conseils d’entretien du véhicule, etc. On y retrouve également une charte déclinée en 17 commandements des principes à adopter en tant que conducteur ou passager.

Abdel Ruhomutally souligne que trois facteurs influent sur la sécurité routière : le véhicule, les infrastructures et le comportement individuel. « Le nombre de véhicules en circulation et le nombre de conducteurs sont en constante augmentation à Maurice. Avec les récentes mesures budgétaires pour démocratiser davantage l’achat d’un véhicule neuf, il est prévu que quatre personnes sur dix disposeront bientôt d’un moyen de locomotion privatif à Maurice. » Le projet, poursuit le Managing Director de GFA Insurance, est né d’une simple interrogation : sommes-nous des automobilistes avertis ? « Une fois le permis de conduire en poche, être dans la circulation exige un comportement exemplaire. Un permis de conduire est une autorisation et non une licence to kill. »