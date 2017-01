GHANA—VISITE DU CHEF DE LA DIPLOMATIE MAURICIENNE: Lutchmeenaraidoo invite le président Nana Addo à Maurice

Le chef de la diplomatie,Vishnu Lutchmeenaraidoo, est actuellement en visite au Ghana. Il en a profité pour remettre au nouveau président ghanéen, Nana Addo, une lettre du Premier ministre sir Anerood Jugnauth l'invitant à effectuer une visite officielle à Maurice.

Le ministre mauricien avait assisté samedi à la cérémonie d'investiture du nouveau président ghanéen, à laquelle avaient participé plusieurs chefs d'Etat africains. Le ministre Lutchmeenaraidoo a eu une série de rencontres avec les nouveaux dirigeants ghanéens. Cette visite revêt une grande importance en vue de renforcer les liens entre Maurice et le Ghana, à plus forte raison dans la perspective d’importants projets de coopération bilatérale et d’intégration régionale. Maurice projette en effet de mettre en place une zone économique spéciale au Ghana, plus précisément dans la région de Dawa, non loin de la capitale, Accra. Les discussions au sujet de la création d'une zone économique spéciale sont très avancées. Il ne s'agit, au final, que d'avoir l'accord du nouveau gouvernement.

Lors de la visite de l'ancien président du Ghana à Maurice, en août 2015, plusieurs accords avaient été signés. Ils portent notamment sur l’exemption de visas d’entrée pour les ressortissants mauriciens et ghanéens pour un séjour ne dépassant pas 90 jours dans les deux pays. Un Memorandum of Understanding a été signé entre le Mauritius Standards Bureau et la Ghana Standards Authority. Un autre accord a été signé pour la promotion et la facilitation du commerce entre nos deux pays à travers l’élimination des barrières non tarifaires et le rehaussement des relations commerciales. Finalement, un accord a été signé sur la coopération au niveau de l’éducation tertiaire.

Le ministre des Affaires étrangères assistera aussi au 27e Sommet Afrique-France, les 13 et 14 janvier, à Bamako, au Mali. Parmi les thèmes qui seront évoqués figurent les jeunes, les femmes, les opérateurs économiques et des élus. Un forum des jeunes, consacré aux questions d'emploi et de développement, aura lieu jeudi. Un « forum genre et développement » sera aussi organisé, du 13 au 15 décembre, sur le thème « L'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agro-business – Comment développer l'agro-business, clé de l'émergence de l'Afrique ? ». Un forum économique réunira des responsables de plusieurs organisations patronales africaines et du Medef français. Et, enfin, les chefs d'États et de gouvernement se retrouveront le 14 janvier au Centre international de conférences de Bamako pour leur réunion plénière.