GILBERT ROUSSET : Argun in extremis

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Bernard Fayd’herbe a gratifié le public de quelques belles arrivées depuis qu’il est en poste au sein de l’entraînement Rousset. Après les deux montes d’anthologie qu’il a réalisées sur Prince Of Thieves et Melson lors de la 23e journée, le Sud-Africain a remis le couvert samedi dernier avec Argun pour sauver la journée de son entraîneur dont les partants n’avaient pas été en veine jusque-là.

Le vieil adage dit que good horses make good jockeys, mais la dernière victoire d’Argun a été largement l’affaire de Bernard Fayd’herbe, une fois de plus au sommet de son art samedi dernier. Mal embarqué sur la partie initiale avec une ligne exécrable, l’alezan dut dans un premier temps contourner Phiri E Kwatile dans la dernière courbe, et alors que l’élève de Ricky Maingard semblait se diriger vers la victoire, c’est fort de la détermination de son cavalier qu’Argun est allé décrocher son deuxième succès sur notre turf. Bernard Fayd’herbe, que nous avons rencontré en fin d’après-midi samedi dernier, n’a cependant pas voulu s’attribuer tout le mérite de cette victoire.

« If anything, I think the horses are gutsy. I had a very tough race with Argun. Obvioulsy, I had a lot of bad draws today which makes things a lot more difficult because you can’t get the horses into a winning position but I’m glad he could win and put a good mood in the stable after a tough day ». La bonne humeur, il faut le dire, avait été mise à rude épreuve en début de journée avec la déconvenue du grand favori The Deacon dans la deuxième épreuve où le jockey sud-africain parut être parti un peu vite en besogne avec son attaque prématurée mais notre interlocuteur s’en défendit avec force.

« The Deacon is a young horse and he’s had some tough races. It was also the owner’s birthday today and we were hoping we could give him a birthday present but it was just not meant to be. Being in a one-off position without cover and they were easing up the pace, I thought I could take advantage of that and get my horse onto the rail so that it could help me through because we all know that The Deacon is unpredictable sometimes, he can duck so I wanted to get him on the rail. In the end, he just didn’t have enough legs, he got tired and I think it would be good if he had some rest now », nous a-t-il expliqué.

Cette monte n’échappa cependant pas à la vigilance des commissaires de courses, qui ont, du reste, appelé le Sud-Africain à venir s’en expliquer mardi matin. Si les Racing Stewards ont décidé de ne pas donner suite à cette enquête, ils ont toutefois rappelé à Bernard Fayd’herbe qu’il se devait de piloter ses coursiers de façon à ne pas leave room for query. The Real Hero, très chuchoté dans The Apex Fund Services (Mauritius) Ltd 50th Anniversary Trophy, ne put faire mieux qu’une troisième place à l’arrivée. Alors qu’on s’attendait à le voir évoluer aux avant-postes, c’est en épaisseur qu’il dut courir sur la majeure partie de la course. « He did the best he could to win the race but I think the draw cost him », nous a simplement expliqué son cavalier.

Gharbee, qui avait déclaré forfait lors de la 23e journée, vit ses chances de triompher dans l’épreuve principale augmenter de façon significative après le retrait de Beacon Flare mais l’alezan se fit piéger par le faux rythme de l’éventuel vainqueur. « Gharbee ran a great race. It was nice to see him settle because the last time he pulled very hard with me. I made my move where I thought I had to but the other horse (ndlr : Independence) had a very easy lead upfront. Even if I didn’t have to go round Ashanti Gold in the last bend, I still don’t think Gharbee would have made it because he got beat quite easy ».

Entrée et Obligation en renfort

Leader au classement des entraîneurs avec plus de Rs 10 millions de stakesmoney, Gilbert Rousset semble bien parti pour s’octroyer un nouveau titre de champion et le renouvellement de son effectif y est pour beaucoup. C’est donc dans cette optique que l’entraîneur a accueilli dans ses rangs Entrée et Obligation en provenance du yard de Jean-Michel Henry. Si le premier nommé n’a pas encore ouvert son compteur en deux tentatives, c’est un véritable retour au bercail que vit le bai brun puisqu’on se souvient qu’il avait défendu les couleurs de l’entraînement Rousset l’année dernière où il avait d’ailleurs remporté son unique victoire sur notre turf.