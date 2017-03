GILBERT ROUSSET : La continuité

Le champagne a coulé avant même la dernière journée des courses la saison dernière. Gilbert Rousset a étrenné son cinquième titre de champion après 2009, 2010, 2011 et 2013. En 1987, il avait été sacré l’entraîneur champion ayant remporté le plus de victoires.

Gilbert Rousset a toujours terminé sur le podium ces dernières saisons et on peut avancer qu’il en sera de même en 2017. Il a un titre à défendre et toute bonne saison passe par la performance des nouvelles unités. Elles sont une dizaine sur place et on se souvient encore des Karraar, Prince Of Thieves, Argun, Charles Lytton et autre Scotsnog qui ont fait parler d’eux en 2016. Cette saison, les nouveaux se nomment, entre autres, Exit Here et Executive Power, mais on peut s’attendre à voir Count Henry et autre Aspara réaliser un bon parcours.

D’emblée, Gilbert Rousset avance que la saison 2017 sera plus dure vu que les autres entraîneurs se sont bien renforcés durant l’intersaison. L’entraînement s’est déroulé de façon satisfaisante même si certains chevaux pourraient manquer de travail, «le mauvais temps ayant joué les trouble-fêtes». Pour bien se défendre en 2017, Gilbert Rousset a essayé autant que possible de reconfigurer son effectif. La perte de Night In Seattle en particulier a été un coup dur pour le champion de 2016. L’entraîneur compte aussi sur l’arrivée d’un stayer pour défendre ses couleurs dans le Maiden. Comme on peut le constater, Gilbert Rousset a surtout misé sur le bas de l’échelle où il espère que les jeunes chevaux vont pouvoir être à la hauteur et, pourquoi pas, grimper les échelons.

Comme il le dit tout le temps «Toute bonne saison passe par la performance des nouvelles unités. Si on peut avoir un pourcentage de réussite de 70%, on peut alors penser que la saison sera bonne», alors que les 24 anciens devront aussi apporter leur pierre à l’édifice. «Ceux qui sont vieux trouveront la compétition plus difficile, surtout qu’on retrouve beaucoup de jeunes chevaux dans les effectifs des autres entraîneurs.»

Une bonne saison, surtout quand on vise une place sur le podium ou même le titre, passe par une victoire classique et des succès dans les épreuves les plus importantes. L’entraîneur mise sur un certain Exit Here qui a été acquis à l’âge de 3 ans et qui a été castré peu après son arrivée. On trouve que Prince Of Thieves, Charles Lytton et même Scotsnog n’ont pas encore dit leur dernier mot, surtout le premier nommé qui semble avoir bien passé sa période de repos.

Enter Brandon Lerena

L’option Bernard Fayd’herbe n’ayant pas eu de suite, Gilbert Rousset pensait pouvoir s’offrir les services de l’Australien Jim Byrne. Cependant, cette cravache n’a pu se libérer de ses engagements et son choix s’est porté sur une vieille connaissance des turfistes, Brandon Lerena. Ce Sud-Africain a déjà défendu les couleurs d’Alain Perdrau et de Ricky Maingard. Calme et posé, il semble plus que certain qu’il s’entendra bien avec son nouvel employeur. Il possède l’avantage de déjà connaître le Champ de Mars à l’inverse de la grande majorité de ses collègues jockeys étrangers qui ont été engagés cette saison. On se souvient que Ricky Maingard l’avait décrit comme un «clean rider». Brandon Lerena est aussi considéré comme un horseman et c’est un jockey honnête, un gentleman rider, pourrait-on aussi dire. Il possède des qualités naturelles et nul doute qu’il sera un atout important pour Gilbert Rousset.