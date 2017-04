GILBERTE CHUNG, directrice du SeDEC : « Un gros effort budgétaire nécessaire dans le préscolaire et l’accompagnement scolaire »

L’éducation, qui fait partie des secteurs obtenant une grosse enveloppe budgétaire chaque année, sera davantage au centre des attentions lors de la présentation du prochain budget en raison de la mise en route du Nine-Year Schooling. « Ki minister ledikasion pou gagne pou sa reform-la ? » entend-on ces jours-ci dans les milieux des écoles. Gilberte Chung, professionnelle de l’éducation et directrice de l’Éducation catholique – une composante importante dans l’éducation nationale – livre ses réflexions sur les défis à relever pour rehausser le niveau des apprenants et suggère ce que l’État doit pourvoir pour remédier aux faiblesses actuelles, et ce indépendamment, souligne-t-elle, de n’importe quel projet de réforme.

Le budget de l’Éducation a atteint Rs 17 milliards, est-ce que ce n'est pas suffisant ?

À première vue la somme paraît colossale mais est-elle répartie d’une manière équitable entre les différents secteurs ? Quand on analyse n’importe quel budget de l’Éducation on s’aperçoit que les secteurs préscolaire, Special needs et Technical/vocational en sont les parents pauvres. Chaque année c’est le secondaire qui engloutit la plus grosse part, soit pas moins de 50 %, alors que les secteurs susmentionnés n’obtiennent pas plus de 3 % de la dotation.

Qu’attendez-vous donc de la prochaine enveloppe budgétaire ?

Étant donné qu’un important projet de réforme de l’éducation nationale a été enclenché, à mon avis le prochain budget devrait augmenter. Pour atteindre les objectifs de cette réforme il y a beaucoup des choses à mettre en place dans plusieurs domaines — infrastructures, ressources humaines, matériels pédagogiques, équipements — et il y aurait forcément un investissement financier plus conséquent à faire dans l’éducation.

Vous êtes une professionnelle de l’éducation primaire et secondaire, y compris dans le domaine du “Special needs”. Quel devrait être, selon vous, le budget raisonnable dans le contexte de cette réforme ?

Je ne veux pas chiffrer l’augmentation pour l’ensemble parce que chaque secteur a des besoins spécifiques. En revanche, je fais un appel aux techniciens du ministère pour demander un budget beaucoup plus conséquent pour le préscolaire qui ne reçoit pour l’heure que 3 % alors que tout démarre lors de cette étape. Cette somme ne suffit pas si nous voulons rehausser le niveau de l’éducation à Maurice.

Pourquoi cette insistance sur le préscolaire ?

Dans ce secteur il y a une éducation à plusieurs vitesses et les enfants ne sont pas sur un pied d’égalité quand ils arrivent au primaire. Les disparités sont énormes. Dans le privé, il y a différentes catégories d’écoles maternelles à différents prix tandis que les maternelles du gouvernement et celles des collectivités locales sont gratuites mais elles ne sont pas nombreuses. Et savez-vous qu’il y a encore des enfants qui ne fréquentent pas la maternelle et qui entrent directement au primaire sans aucune préparation ? Cette catégorie d’enfants démarre son apprentissage avec un sérieux handicap dès le départ. Il faut un effort budgétaire pour le préscolaire afin de rehausser le niveau des écoles, qu’elles soient publiques ou privées.

Êtes-vous en train de demander de l’argent pour ces maternelles privées qui coûtent une fortune aux parents ?

Pas du tout. Je n’ai pas dit qu’il faut donner de l’argent directement aux écoles. On pourrait injecter de l’argent dans la formation du personnel et obliger toutes les écoles chaque année à participer à des refreshing courses dans différents domaines. Cela pourrait être un des critères pour le renouvellement de leur permis d’opération. On pourrait aussi fournir du matériel et d’autres formes d’aide aux écoles qui en ont besoin. Mais la situation idéale serait que chaque école primaire gouvernementale et grant-aided soit dotée d’une unité préscolaire, sans pour autant mettre en péril le préscolaire privé. Avec de telles mesures je crois qu’on aurait un contrôle régulier sur la qualité de l’apprentissage dans cette première étape de la scolarité d’un enfant.

Est-ce que le prochain le budget doit être centré uniquement sur la réalisation du Nine-Year Schooling ?

Ce projet de réforme n’est qu’un nouvel élément pour l’éducation. Nine-Year Schooling ou pas, la composante la plus importante dans n’importe quel système scolaire est l’apprenant. Les élèves doivent être la principale préoccupation de tout éducateur et, si on veut les éduquer dans le sens le plus large du terme, il faut leur donner le meilleur environnement scolaire, doté de toutes les facilités nécessaires, et s’assurer aussi qu’ils ont le meilleur service. Mais l’encadrement physique n’est pas tout. L’accompagnement scolaire et un apport des remedial classes à tous les niveaux du parcours doivent s’intégrer à n’importe quel projet éducatif. Indépendamment de n’importe quel projet de réforme de l’éducation, chaque enfant devrait avoir la possibilité de bénéficier de ce type d’encadrement.

L’éducation catholique est un partenaire clé dans la politique de l’éducation nationale. Êtes-vous à l’aise avec la subvention que vous obtenez du gouvernement ?

Pour être honnête, nos écoles arrivent à fonctionner avec ce que nous recevons. La formule de subvention pour tous les partenaires de l’éducation nationale est la même. Si ce montant est bien utilisé et réinvesti dans l’établissement scolaire, on peut renouveler certains ordinateurs et acheter de nouveaux équipements pour les laboratoires. Il est évident que cette somme n’est pas suffisante lorsqu’on veut se lancer dans de nouveaux projets, d’où les levées de fonds dans notre secteur. Pour ce qui est de la réforme, nous avons reçu le financement du ministère pour le recrutement de 68 holistic educators et de 15 support teachers pour le primaire. La distribution des tablettes au primaire devrait se faire dans quelques mois et dans les classes de première et seconde années, on met en place ces jours-ci le dispositif requis pour l’utilisation de cet outil. S’il est vrai que le système éducatif à Maurice a un grand retard à rattraper dans cette ère numérique, nous devons veiller à une utilisation judicieuse de ces nouvelles technologies d’informations.

Le secondaire, dans cette réforme, a-t-il la même attention des autorités que celle dont bénéficie le primaire ?

On a très peu parlé du secondaire parce que le plus urgent pour le ministère de l’Éducation est l’introduction cette année du Primary School Achievement Certificate (PSAC), le nouvel examen de fin de scolarité primaire. En outre, de nombreux points n’ont pas encore été finalisés par le ministère concernant le secondaire. En fonction du nouveau programme d’études Grade 7-Grade 9 (Forms I-III) qui sera proposé, nous allons en temps et lieu revoir nos besoins.

Par ailleurs, je voudrais souligner que le secteur secondaire, tout comme le préscolaire, fonctionne à plusieurs vitesses. Il y a d’un côté le secondaire d’État, et de l’autre, les collèges privés subventionnés et des collèges payants. En général, le privé subventionné ne bénéficie pas des mêmes facilités qu’on trouve dans les collèges d’État, notamment en ce qui concerne les infrastructures et le staffing. À titre d’exemple, tous les collèges n’ont pas le droit d’avoir un poste de deputy rector alors qu’il s’agit d’une fonction importante dans la gestion de l’école. La Fédération des managers du privé a maintes fois réclamé une parity of esteem s’agissant du financement des collèges d’État et privés afin que tous les enfants mauriciens soient à pied d’égalité dans l’éducation, mais il existe toujours des disparités.

Sur quoi mettriez-vous l’accent si vous aviez à préparer un budget pour l’éducation ?

Le préscolaire, le Technical/vocational et la formation continue des profs jusqu’à la fin de leur carrière seraient mes priorités. Je suis convaincue de l’importance d’un budget accru et de davantage de moyens aux écoles devant fournir plus d’efforts pour faire réussir les enfants en difficultés d’apprentissage. Dans l’école qui n’accueille que des enfants brillants au plan académique, un seul enseignant suffirait pour une classe de trente élèves. En revanche, dans une école avec des mixed abilities et avec des enfants qui peuvent seulement écrire leur nom, il faudrait travailler avec des groupes de 10 à 15 élèves. Dans ce cas de figure, il faudrait augmenter l’effectif d’enseignants et développer un autre type d’apprentissage. C’est de cette manière qu’on pourrait suivre le progrès d’un enfant mais cela requiert un budget.

Peut-on parler de meilleurs enseignants et de meilleures écoles ?

Au primaire, il n’y a pas de hiérarchisation d’écoles et l’admission se fait selon le principe du catchment area. Tous les enfants y sont accueillis indistinctement quelles que soient leurs aptitudes à l’écriture, la lecture et l’expression orale. Pourquoi faudrait-il, au secondaire, classer les collèges en différentes catégories et faire le classement de ces établissements ? On est meilleur quand on réussit à travailler avec les plus faibles académiquement et les faire passer avec succès les examens. C’est ça le défi à relever.

Il ne devrait pas y avoir de rivalités entre les collèges d’État et les établissements privés mais du respect envers le travail que chaque enseignant accomplit dans n’importe quelle école pour faire progresser tous les enfants.

Les statistiques démontrent une baisse constante de la performance des élèves aux examens de fin de scolarité primaire et secondaire ces dix dernières années. Est-ce que les professionnels de l’éducation en sont inquiets ?

Bien sûr que je le suis. Il suffit de voir les lettres que nous recevons des postulants pour l’embauche pour nous rendre compte de la baisse de la qualité des résultats académiques. Pour rehausser le niveau il faut d’abord revenir aux notions de base en écriture et ensuite, donner la possibilité aux écoles d’avoir moins d’élèves par classe. Les enseignants devraient pouvoir travailler au rythme des enfants d’après un cursus flexible et modulable.

N’est-il pas temps de prendre une décision au sujet des collèges privés confrontés à une baisse drastique du nombre d’admissions ?

Avec la baisse de la démographie il y a moins d’enfants dans les écoles en général et cela va s’accentuer dans les prochaines années. Je ne suis pas habilitée à dire quels sont les établissements qui devraient fermer leurs portes. Il est un fait que ceux qui n’auront pas réussi à améliorer l’environnement de leur école et avec un faible taux de réussite auront de grosses difficultés à poursuivre leur mission.





SeDEC : maintenir la cohérence dans l’Éducation catholique

À la tête du Service diocésain de l’Éducation catholique (nouvelle appellation du BEC) depuis 2007, Gilberte Chung Kim Chung détient un Professional Doctorate of Education, octroyé par la Liverpool Hope University. Avant de rejoindre l’administration centrale du secteur de l’éducation catholique, elle a eu une carrière dans l’enseignement et a toujours été proche des ONG œuvrant dans le domaine de l’éducation des enfants handicapés. D’où le poste d’Adviser and Project Manager Special Needs Education auprès du ministère de l’Éducation qu’elle a occupé durant la période 2005-2006. Le Diocèse de Port-Louis a confié au SeDEC qu’elle dirige la coordination de la politique administrative et académique de ses 46 écoles primaires (incluant les Special needs depuis le début de cette année) et 18 collèges. L’objectif est d’assurer et de maintenir la cohérence dans ce secteur. Tout en étant dans l’éducation nationale, ces écoles ont leur identité et fonctionnent selon la charte de l’éducation catholique. Le SeDEC a sa propre antenne de formation pour le personnel de ses écoles en vue de compléter et de renforcer ce que le MIE offre dans ce domaine.